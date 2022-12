Salt Bay enfurece a todos: desde Hamilton y Vettel hasta el filete de Vinicius y Ronaldo | Los ciudadanos

Leo Messi trató de ignorarlo, pero el resto del mundo no pudo evitar notarlo allí. En el campo después de la final de la Copa del Mundo para celebrar entre los jugadores argentinos. El dueño de la sal -cuyo nombre real es Nusret Gökçi- es la personalidad del momento, la célebre chef que actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta por irrumpir en la fiesta de Celicion en Qatar. ¿Que estaba haciendo? mucha gente pregunta, aquí Falso. Esos 160.000 euros de VETTEL Conocido por su forma especial de poner sal a sus platos, el carnicero abrió 22 restaurantes en doce años. El primer Steakhouse en 2010 en Estambul, y desde allí empezó a poner bandera en todos los rincones del mundo. Incluso en Abu Dabi, donde hace un mes se dieron cita 20 pilotos de Fórmula 1 para celebrar la retirada de Sebastian Vettel. Cena para todos organizada por Lewis Hamilton. Al día siguiente, Salt Bae publicó un recibo por 160.000 euros en sus redes sociales. Lo que enfureció a los pilotos. No tanto por la cantidad, sino porque garantizan que la cuenta no era suya. Vettel y los demás se oponen al chef, ya que están convencidos de que mostró ese recibo, evidentemente de otra mesa, el día después de la cena solo para promocionarse.





cena brasileña – Algunos jugadores brasileños también pasaron por su restaurante en Doha durante la Copa del Mundo de Qatar. Vinicius, Gabriel Jesús y Militao, acompañados del exinterista Ronaldo. En una mesa carioca el precio medio de un chuletón era de 300 eurosel número que enfureció a la web: «El salario medio de una lavadora es de 400 euros, ¡eso es absurdo!Y los que ganan el mínimo mensual -unos 250 euros- ni siquiera pueden permitírselo. Lo cierto es que la cena del brasileño causó tanta discusión, que Thiago Silva tuvo que hablar de ello en la rueda de prensa:»Teníamos la tarde libre y cada uno podía ir a donde quisiera y me parecía que la discusión solo escaló para crear problemasEl capitán y el capitán Thiago están preocupados por esos rumores, al igual que Messi, quien encontró a Salt Bay en la cancha durante el partido de Argentina.