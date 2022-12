Juegos de PC: Regalos de Navidad 2022 dedicados a Master Race

Es hora de escribir la carta y finalmente pedirle a Papá Noel el peluche que tanto deseamos: aquí está para ti Los regalos perfectos para los jugadores de PC. Los últimos dos años, entre crisis de componentes y precios que se disparan, han puesto a prueba la paciencia y la billetera de los jugadores de PC. Muchos abandonarán la idea de crear una nueva configuración de hardware o mejorar su construcción, esperando tiempos mejores que, por desgracia, no parecen estar cerca. La serie Nvidia 3000 ha dado paso al aumento de los precios de todos los componentes y llevar a casa una computadora nueva es una tarea titánica. O mejor dicho, rico. Aún así, la llegada de las nuevas tarjetas AMD y la serie 4000 no parece mitigar un fenómeno que se ha establecido firmemente y pedir una cotización con los nuevos participantes puede causar desmayos. Sin embargo, los afortunados propietarios de estas envidiables GPU pueden disfrutar del mejor rendimiento y reproducir incluso los títulos más exigentes con la máxima resolución y velocidad de fotogramas. Por tanto, la lista de regalos de Navidad de 2022 para los gamers de PC no verá aparecer entre las recomendaciones la RTX4090, sino accesorios útiles para poder disfrutar al máximo de tus sesiones de juego, sea cual sea tu configuración. (Advertencia: no todos los artículos de esta lista son adecuados para los débiles de corazón, consulte el precio por si acaso).

silla gamer rgb Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que los gamers de PC saben ser exigentes con su puesto de trabajo pero un ordenador portátil o de sobremesa no es nada si no va acompañado de un cómodo asiento donde permanecer durante horas. Como con todos los productos que ofrecemos a continuación, tendrá muchas opciones, por lo que le ofrecemos una opción que es un poco diferente a lo habitual como esta. Silla Confidence con iluminación RGBmás exótico pero sin duda con una estética única. READ La jugabilidad de Hogwarts Legacy es soñar despierto (y hay una ventana de lanzamiento)

Teclado RGB El teclado es un componente esencial para los jugadores de computadora, no solo por su ergonomía sino también por la alta capacidad de respuesta requerida para jugar en escenarios competitivos, por ejemplo. Ser alto a menudo también es el precio, pero afortunadamente las opciones para teclados mecánicos son muchas. Así que nos sentimos cómodos recomendándotelo Teclado RGB HyperX Alloy Origins Core, transparente con iluminación RGB, se ofrece actualmente con un sólido descuento sobre el precio de lista.

ratón portátil Para completar tu puesto de trabajo en 360 grados, no puede faltar una bonita alfombrilla XXL con iluminación RGB, para que tu rincón de juego esté a punto de estallar como una supernova. Te lo recomendamos especialmente por su buen precio y por el útil añadido de la carga inalámbrica integrada, para recargar tu smartphone cómodamente a tu lado.

auriculares para juegos Al igual que con el teclado y la silla, el auriculares para juegos Los que puedes elegir son casi infinitos y varían según las necesidades de cada uno. Nuestro consejo para Navidad recae en el HyperX Cloud II (también disponible en una versión inalámbrica), no exactamente el participante más nuevo en el mercado, pero sigue estando entre los mejores en su rango de precios. Además, ¡30% de descuento en este período de vacaciones!

Suscripciones de juegos en la nube Pues sí, además de en la pequeña pantalla, los servicios de suscripción también han llegado al mundo de los videojuegos. Ya existe desde hace bastante tiempo, pero no se ha expandido tanto como en los últimos años y ha hecho que su oferta sea muy atractiva. Ya sea Game Pass en PC o Playstation Plus Premium para aprovechar Ahora, da igual, regalar la suscripción es ese regalo que gustará a cualquiera.

Tarjetas de regalo de vapor

Una tarjeta de regalo de Steam dura para siempre Por otro lado, si tiene muchas dudas sobre qué ofrecer y teme que los boletos de temporada no sean para usted, puede elegir Tarjeta de regalo a su valor preferido. Dado que estos son regalos para jugadores de PC, nuestro consejo solo puede ser una tarjeta digital que se pueda explotar en Steam. READ Se anuncian juegos gratuitos de PS5, PS4 y PSVR - Nerd4.life

Pisos de corrientes ¿Tienes un amigo transmisor en vivo o alguien que quiera probar suerte en la transmisión en vivo de Twitch? Bien, esto Pisos de corrientes Puede ser para ti. Disponible en varias versiones, desde nuestras versiones más compactas hasta versiones más complejas con más botones para interactuar, esta herramienta será una válida compañera en vivo para un aspirante a streamer o un veterano de horas.

tiras led Ahora se sabe que con un archivo Iluminación LED RGB El rendimiento de la computadora mejora. Bromas aparte, tener una estación de juego muy luminosa se ha convertido en algo más que un uniforme de moda y seguro que tendrás entre tus amigos a los que les gusta crear composiciones de luces sincronizadas y brillantes. Si no quieres gastar mucho y aun así obtener un excelente resultado, puedes optar por esta versión que se puede configurar cómodamente desde tu smartphone.

Soporte para auriculares Si nunca sabe dónde colocar sus auriculares inalámbricos y, a menudo, se olvida de recargarlos, Trust tiene la solución adecuada para usted. Este soporte para auriculares no solo mantiene ordenada su estación de trabajo, sino que también actúa como una estación de acoplamiento para que no tenga que esperar antes de poder usarla. Por supuesto, hay luces LED y, además, con la muy querida animación de «respiración».

pantallas Admitimos que este consejo puede abarcar muchos presupuestos, pero no podemos dejar de lado un componente esencial de una estación de trabajo de PC de esta lista. No hace falta recalcar que incluso en este caso no sabe cuál elegir y antes de realizar una compra tan importante tendrá que evaluar detenidamente las especificaciones técnicas, por lo que nos limitaremos a recomendarle uno de los mejores. pantallas 2K como BenQ MOBIUZ.

Amplificadores Usar Amplificadores Hasta hace poco tiempo se podía vincular exclusivamente a los televisores domésticos pero muchas empresas han pasado a poder llevar este sistema de sonido también a los ordenadores. Uno de los más destacados fue Razer con su Leviathan V2 X, que está por debajo de los tops de otras compañías especializadas en audio pero es un buen compromiso entre calidad y precio. ¡Entonces es RGB! READ le fecha dello apagar della rete 3G

el ratón En nuestra lista no podía faltar un tip para semejante regalo el ratón, el ratón indispensable para poder jugar y disfrutar de contenidos multimedia en nuestro querido PC. Pero obviamente no te vamos a ofrecer algo frívolo y obvio sino algo completamente original como un ratón vertical. Puede que no sea el accesorio más adecuado para el juego competitivo pero su estilo y comodidad son innegables.

reposapiés ¿Está indeciso sobre qué regalar y lo único que sabe es que el destinatario de su regalo está pasando horas interminables en la computadora? hazlo uno reposapiés! No se burle de esta elección porque hasta que no la use no sabrá lo que se ha estado perdiendo. Ver para creer.

micrófono El micrófono también es un producto válido para regalar estas Navidades, tanto para los que lo utilizan para retransmisiones en directo como para los que no quieren que sus auriculares estorben. Nuestra elección es para el excelente HyperX QuadCast S que, además de una cancelación de sonido perfecta, tiene un diseño verdaderamente único. De lo contrario, puede elegir sólido y atemporal. yeti azul.

cámaras web a cámaras web Siempre es útil, ya sea para aburridas reuniones en línea con tu jefe o para mostrar tus mejores expresiones en vivo en Twitch o en tus videos de Youtube. El que te recomendamos es de Razer y además integra luz para que te veas más guapa con una iluminación perfecta.