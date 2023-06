Salida de Italia del Campeonato de Europa Sub-21: Noruega gana con Botheim | primera página

Italia fue eliminada del Campeonato de Europa Sub-21. el Azurini Nicolato se desploma en la última jornada de la fase de grupos ante Noruega Lo que, pese a la derrota de Suiza ante Francia, no le separa del pase a cuartos de final. El partido se decidió con un gol en el minuto 65 Eric Ambosdelantero nacido en el 2000 en el Salernitana, pero eso no alcanza para calificar: Noruega, Suiza e Italia cierran empatados a puntos en 3 puntos, pero en las clasificaciones separadas pasan a Suiza al segundo lugar en el Grupo D detrás azul (A juzgar por la mayor cantidad de goles marcados en partidos directos) Y en cuartos de final se encontrarán España. La eliminación en la fase de grupos duele doblemente: Azurini como el También pierden la posibilidad de separarse un pase a los próximos Juegos Olímpicos, e Italia se perderá la cuarta edición consecutiva..

el partido – Nicolato no abandona a Bellanova y la pareja Gnonto-Pellegri está bajo ataque. Noruega, por su parte, eleva el centro de gravedad al introducir un delantero más en el once inicial, con Gata al lado de Bothem. Italia comienza fuerte y toma la delantera en el minuto 14 después de un intento inicial Gnontollega la oportunidad peregrinosOmitido. Rovela salva Azurini Introduzca valores en el minuto 26. peregrinos Vuelva a intentarlo en media hora de vez en cuando erizos Pero estaba parado, ya los pocos minutos era el mismo centrocampista el que se metía en los suyos con un potente disparo que pegaba en la defensa noruega. En el minuto 44, otra gran ocasión de Italia: centro de Bellanova desde la derecha, acentuarlos Remató de cabeza, pero el arquero Clayson intervino en el último minuto sacando el balón de su lugar disponible Gnonto A tiro de piedra de la línea de gol. Es la última emoción del primer tiempo, y el segundo tiempo se abre con el mismo guión que ve más atrevido al equipo de Nicolato. Pero la primera ocasión seria en la segunda parte llega de Noruega con Karnesky Habla con fluidez en la oposición zurda. Evgen. Responde unos minutos después con la acción de Gnonto, pero su violenta derecha no encuentra más que el exterior de la red. El técnico noruego cambió a Smirod por fuera de Gata y a Evin por dentro de Bob y Nosa. Contragolpe de Nicolato que revolucionó el ataque ingresando Cambiaghi y Colombo a Gnonto y Pellegri. En el minuto 65 se abre el partido, pero el gol es de Francia: un centro raso desde la derecha, Karnicki Smanaccia, Botim es el más rápido y con un tiro descuidado hace el 0-1. Otro torbellino de cambios: en Noruega fuera Ceide por el desierto, Italia dentro Cambiaso y Miretti en lugar de Bellanova y Rovella. En el minuto 73, Cambiaghi intenta entrar al área por la izquierda, pero cierra en un córner: Okoli y Lovato son molestados por un centro de Tonali y el movimiento desaparece. Nicolato lo juega todo enviando a Cancellieri al campo por Scalvini. En el minuto 81, Noruega hizo los cambios definitivos con Xaveris, Camanzi, Kitulano y Wolf. minutos después de la esquina para AzuriniMala suerte también: golpeó Campiaghi, pero el balón pegó en el larguero. Al tomar la delantera, Cambiasso y Karnicki evitaron un doblete. El portero italiano también está bien en el minuto 85 con un disparo de Nossa, que se va desviado en un saque de esquina. Italia intenta el último efecto, en el 92′ con una buena iniciativa de Tonali pero ninguno de sus compañeros se lanza a un centro. Y en el minuto 94, Karnicki mantiene a flote a su equipo al rechazar un peligroso tiro libre Céfiris. Pero eso no es suficiente: termina 0-1, y Bothhem aniquila el sueño de Italia.