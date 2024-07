Russell es descalificado y Hamilton vence a Piastri. Leclerc en el podio

El héroe de Hamilton redescubierto. Mercedes: Un error como este con Russell es peligroso. Una plataforma amarga para Leclerc

De magia en magia. La frontera entre un proyecto y un fracaso dramático es de un kilómetro y medio. Son valores enormes en la Fórmula 1, donde un gramo se reduce a un puñado de céntimos. Russell celebró la victoria del spa con una euforia incontenible, unaHamilton se defendió para cruzar primero la meta tras acariciar los neumáticos como ningún otro. Convenció a los estrategas para que apostaran a una sola parada, una opción que ni siquiera se considera en las simulaciones por computadora.

Pero George lo perdió todo en la balanza: Durante las inspecciones se encontró que el monoplaza n° 63 tenía un peso inferior al normal (796,5 kg frente al peso mínimo permitido de 798) y las mediciones se realizaron con dos instrumentos diferentes. En sentencia sin recurso, Mercedes admitió «que el error se cometió de buena fe». Ahora bien, cómo un equipo tan experimentado pudo cometer semejante ingenuidad deja dudas, Pero Toto Wof no tenía motivos para disputar el resultado ya que la victoria se quedó en casa. Lewis Hamilton logró, por defecto, el éxito número 105 de su carrera. “Merecía ganar – confirma el director del equipo austriaco – y fue el más rápido con dos paradas. «Le debemos una disculpa a George: fue nuestro error y debemos entender por qué sucedió y asegurarnos de que no vuelva a suceder».

Una eliminación vergonzosa tras una carrera al sprint en Bélgica, tierra de grandes ciclistas. El grupo está tan apretado como siempre y Verstappen frena la actuación de Pogacar: del 11º al 4º, contento de que Red Bull ya no sea una nave espacial y preparándose para deshacerse de Pérez para recuperar a Ricciardo.

En años anteriores Max dominó a pesar de empezar abierto. Los rivales son muchos pero torpes: Norris es víctima de sus propios errores, Piastri aún no está preparado para lograr el doblete y McLaren es rápido pero inmaduro. Falta Ferrari, el podio conseguido por Leclerc (las tres primeras plazas tras el éxito de Montecarlo) gracias a la exclusión de Russell es un premio demasiado pequeño para sonreír. Charles tiene en cuenta el adelantamiento que sufrió en la tercera vuelta a Hamilton, lo que resulta doloroso al pensar en el presente y futuro de su convivencia con Lewis.

Está acostumbrado a perder la pole (25 en su carrera frente a sólo 6 éxitos) y en Spa lo esperaba, ya que la lluvia en la clasificación oscureció los valores. «Estoy decepcionado, no somos lo suficientemente rápidos. Pensábamos que podíamos luchar en igualdad de condiciones contra Mercedes. Peor de lo esperado». Ferrari Summer Tour: 5 GP en 6 semanas, después del descanso comenzamos de nuevo el 25 de agosto en los Países Bajos – Se acaba con algunas migajas y muchas dudas. Equivocarse en los acontecimientos habría supuesto un paso atrás durante varios meses, y la reorganización técnica tras la despedida del técnico Enrico Cardele (que pasó a Aston Martin) requerirá tiempo y esfuerzo. “Pero todos estamos cerca y pequeños pasos son suficientes para pasar del séptimo lugar al podio”. Vasseur sigue repitiendo esto, pero mientras tanto los demás están celebrando. Verstappen no regresó.