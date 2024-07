Es posible saber qué hay en una baraja de cartas de Pokémon sin abrirla: es el truco del momento

No todo el mundo sabe que existe un truco para descubrir qué se esconde dentro de los paquetes de cartas de Pokémon sin abrirlos.

La agrupación ha sido una práctica generalizada desde hace algún tiempo. En todo el mundo existen muchas cosas que los coleccionistas suelen coleccionar a lo largo de los años para asegurarse de que tengan un valor determinado o simplemente por el placer de completar la colección; Entre las numerosas colecciones que se pueden crear, se encuentran, por ejemplo, las relativas a monedas, sellos, objetos tecnológicos que ya no se fabrican y Incluso naipes coleccionables.

Cuando hablamos de tarjetas coleccionables, es natural imaginar que son cosas que están especialmente creadas para formar parte de una colección y así incentivar a las personas a las que les gustan estas prácticas a comprar: muchas de estas tarjetas están diseñadas para los más pequeños y para incentivar los padres de los niños compran cada vez más packs para completar la colección de tarjetas o etiquetas, pero hoy en día, sobre todo si tenemos en cuenta algunas marcas, Coleccionar naipes se ha convertido en un auténtico negocio para los emprendedores.

Puedes averiguar con antelación qué hay en los paquetes de cartas Pokémon: así es como

Evidentemente la marca más activa desde este punto de vista es el juego Pokémon que lleva en el mercado desde finales de los años 90. Muchas combinaciones diferentes de naipes que luego crearon un verdadero sector de emprendimiento.: Como se llama en el idioma de JCC Pokémon (o TCG en inglés). Comenzar una colección de cartas de Pokémon ahora no es fácil, especialmente porque… El contenido de los paquetes no se puede conocer de antemano.Pero no todo el mundo sabe que existe un truco práctico para ello.

La mayoría de coleccionistas de cartas Pokémon compran cartas individuales online en sitios de compra-venta o en tiendas especializadas, gastando cientos de miles de euros en ejemplares muy raros y en prácticamente perfecto estado, pero si en lugar de eso quieres empezar a coleccionar cartas, ¿qué lo que debes hacer es la compra de paquetes o cajas en los quioscos y Sabiendo de antemano lo que contiene podrás alcanzar tu objetivo lo más rápido posible.

La persona que logró esta hazaña es Ahron Wayne, quien demostró en su canal de YouTube cómo era capaz de mirar dentro de paquetes de cartas Pokémon sellados sin abrirlos: Utilice una máquina de rayos X El cual, luego de muchas calibraciones y ajustes que demandaron mucho tiempo y trabajo, logró revelar la silueta de los Pokémon en las cartas dentro de los sobres.

Evidentemente, se trata de una tarea realmente complicada y no todo el mundo puede realizarla fácilmente, pero los coleccionistas más entusiastas pueden adoptar este método para descubrir el contenido de los paquetes con antelación sin necesidad de abrirlos y También puede resultar útil evitar ser estafado con paquetes falsos..