Rusia: Putin dialoga con Venezuela Maduro y cubano Díaz-Canel Seguridad Internacional

25 de enero de 2022

Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, sostuvo conversaciones telefónicas con el Presidente cubano Miguel Díaz-Kenel el lunes 24 de enero. Revelado por Kremlin, Por el comunicado de prensa oficial.

Díaz-Coronel calificó de «agradable y fructífera» la conversación con Putin, y explicó que ambos líderes dialogaron sobre el «estado de excelentes relaciones» entre Cuba y Rusia. Las partes también hablaron sobre el «desarrollo futuro de la cooperación bilateral» en varios campos, dijo Dias-Coronel sin dar más detalles. Similar, y el 20 de eneroEl líder del Kremlin sostuvo conversaciones telefónicas con su representante venezolano, Nicolás Maduro. En una nota emitida por Caracas, Putin ha expresado «todo su apoyo en muchos niveles, así como su apoyo a la defensa de la soberanía de la nación sudamericana». Además, dice el informe, los presidentes hablaron sobre el aumento del comercio entre los dos países, el lanzamiento de vuelos entre la capital venezolana, Caracas, y Moscú, y la provisión de vacunas contra el COVID-19 por parte de Rusia al pueblo venezolano.

Las conversaciones telefónicas se produjeron pocos días después de que Cuba y Venezuela se involucraran en una disputa entre Rusia y Occidente. En particular, el 17 de enero, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no descartaba la posibilidad. Utilización de la infraestructura militar rusa en América Latina Para garantizar «mayor seguridad» al país, el vicecanciller Sergei Rybkov reiteró lo dicho anteriormente. En particular, dos altos diplomáticos rusos han subrayado que «no quieren excluir ni confirmar» esta oferta. “Por supuesto, en la situación actual, Rusia está pensando en cómo garantizar su propia seguridad”, agregó Peskov, sin embargo, subrayó que Cuba y Venezuela son dos naciones soberanas. El 13 de enero, después de que el Kremlin calificara de «fracaso» las conversaciones de seguridad con Estados Unidos y la OTAN, Rybkov dijo que no quería descartar ni confirmar nada sobre un posible despliegue. America latina. «Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses», dijo Ryapkov, y agregó que Rusia también podría llevar a cabo «acciones» no especificadas que involucren a su armada. Aunque no ha habido una respuesta definitiva de Cuba y Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jack Sullivan, ha descartado los informes sobre la posibilidad de la posición de Rusia en América Latina. Sullivan continuó: «Si Rusia se mueve en esa dirección, enfrentaremos la situación con decisión».

Las declaraciones de Peskov y Rybkov agudizaron las tensiones ya elevadas entre Moscú y Washington, y tras dos semanas de intensas negociaciones, han situado la diplomacia en el centro del diálogo atlántico. El estancamiento actual entre la Casa Blanca y el Kremlin, Según los analistas, con reminiscencias de la dinámica desencadenada durante la Guerra Fría. Además, los comentarios de Ryapko se hicieron eco de lo que sucedió durante la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962.

Las tensiones entre Moscú y Washington, en 1962, llevaron a temores internacionales de una posible guerra nuclear. Después del fracaso del intento estadounidense de derrocar al poderoso Fidel Castro de Cuba, la Unión Soviética permitió que la Unión Soviética desplegara misiles nucleares en Cuba. Fue este despliegue de misiles nucleares de chispa lo que provocó la crisis, lo que llevó a Estados Unidos a imponer un sitio naval para evitar que Moscú enviara más buques de guerra. El presidente de los Estados Unidos, John F. Las altas tensiones entre las partes disminuyeron cuando el líder soviético Nikita Khrushchev acordó retirar y eliminar las armas nucleares a cambio de la promesa de Kennedy de no volver a invadir la Isla Comunista. Retire los misiles estadounidenses de Turquía. En este contexto, es necesario recordar inmediatamente después de su primera elección. En 2000El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el cierre de una instalación de vigilancia militar construida por los soviéticos en Cuba en un intento por mejorar las relaciones con Washington. A pesar de ello, en los últimos años Moscú ha intensificado las relaciones con Cuba y Venezuela. Por ejemplo, en diciembre de 2018, como muestra de apoyo al presidente Nicolás Maduro, Rusia envió brevemente dos bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear a Venezuela.

ana beverly

por el personal de la facultad