Rusia, Putin celebra su reelección en la Plaza Roja. Estados Unidos y Europa: la votación fue una farsa – Europa

Rusia no renunciará a Crimea y otras regiones que anexó en Ucrania. Lo dejó claro durante un mitin en la Plaza Roja en favor de Vladimir Putin, en el contexto de la victoria que anunció al final de los tres días de las elecciones presidenciales, que le dieron, según los resultados oficiales, la mayor victoria para un líder. de Estado en la historia del país. Historia del país con el 87,3% de los votos. Es un referéndum que serviría a Putin para continuar el conflicto y para iniciar negociaciones desde una posición de fuerza si se presenta la oportunidad. Para subrayar la unidad del país, el presidente del Kremlin subió al escenario a los tres candidatos que fueron derrotados por porcentajes humillantes inferiores al 5% cada uno. Frente a decenas de miles de personas que asistieron a un concierto con motivo del décimo aniversario de la anexión de Crimea, Putin dijo que Rusia avanzará «con los nuevos territorios, lado a lado». Admitió que el viaje del pueblo de Donbass «a su patria», es decir, a Rusia, resultó «más difícil y trágico» que el viaje a Crimea. “Pero lo hicimos de todos modos”, subrayó, antes de cantar el himno nacional con los presentes en todo el estadio en medio de banderas rusas quemadas. Es difícil comprender plenamente el significado de estas palabras. Es decir, si Putin quiere decir que Rusia puede estar satisfecha con los territorios que ha ocupado hasta ahora o si quiere ampliar el conflicto. Moscú sigue insistiendo en que está preparado para negociaciones que tengan en cuenta la situación sobre el terreno, es decir, el control ruso sobre parte de Ucrania. Así lo reiteró el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, cuando recibió al enviado chino, Li Hui, que visitó varios países europeos en los últimos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que el jefe de la diplomacia rusa «confirmó la apertura de la parte rusa a una solución negociada». Pero la llamada «fórmula Zelensky», que prevé la retirada total de los rusos de las zonas ocupadas durante el conflicto y de la península de Crimea, es «inaceptable». A esto se sumó una declaración realizada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al diario Izvestia, en la que afirmó que Rusia “está lista para negociar sobre todas las cuestiones de seguridad, incluido el desarme nuclear y la no proliferación”. Estas declaraciones vienen tras las del propio Putin, que anoche se refirió a Francia como un país que «todavía puede desempeñar un papel» en la búsqueda de una solución negociada, porque «aún no está todo perdido». Una sorpresa después de que el presidente Emmanuel Macron hablara sobre posibles “operaciones de campo” de los países de la OTAN en Ucrania para “enfrentar a las fuerzas rusas”. El presidente ruso también dijo que estaba dispuesto a considerar la premisa de una tregua durante los Juegos Olímpicos, siempre que no sea sólo una pausa para darle a Kiev la oportunidad de «rearme». Mientras tanto, el portavoz del Kremlin Peskov desestimó las acusaciones occidentales de «ilegalidad» de las elecciones como «ridículas». Las acusaciones fueron relanzadas por el grupo independiente de seguimiento ruso «Golos», que consideró estas consultas «las más fraudulentas y corruptas» de la historia del país, porque «la campaña se desarrolló en una situación en la que los artículos básicos de la Constitución rusa , que garantizan la vida política, fueron violados». Los derechos y libertades no existían en primer lugar». En una carta desde prisión, el opositor Ilya Yashin escribió que Putin quería lograr una victoria triunfal porque no podía liberarse de su «complejo freudiano». Yashin añadió que el verdadero objetivo El objetivo de la operación era «ahogar a esa parte de la sociedad que se opone. La guerra se encuentra en un estado de indiferencia». Mientras tanto, en Moscú circulan rumores sobre posibles reorganizaciones en el gobierno para llevar a las fuerzas jóvenes al frente. Reuters, citando Cuatro fuentes cercanas al poder escribieron que entre los que podrían ascender de rango se encuentra el ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev (46 años), hijo de Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Pero dos de las fuentes anunciaron que no Estoy convencido de que, al menos mientras continúe el conflicto en Ucrania, ni Lavrov, ni el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ni el primer ministro, Mikhail Mishustin, serán reemplazados.

“Las elecciones son una farsa”, “increíblemente antidemocráticas”, “ni libres ni justas”: este es el coro unánime de Estados Unidos y sus aliados en el G7 y Europa tras el aparente referéndum que reafirmó a Vladimir Putin. Berlín y Londres fueron los primeros en anunciar que no reconocerían la votación en Rusia -deslegitimando al zar como interlocutor potencial en cualquier negociación o tratado futuro- ni la votación celebrada en determinadas partes de Ucrania, Georgia y Moldavia, en violación del derecho internacional. . . La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también instó unánimemente a la comunidad internacional a no reconocer la legitimidad de Putin como presidente y pidió a todos los países que cesen todos los contactos con él, excepto en la búsqueda de la paz y con fines humanitarios, por ejemplo, la organización de prisioneros. Intercambios o repatriación de niños de Ucrania. Es una línea que el G7 está considerando bajo la presidencia italiana, ya que está en juego la capacidad de interactuar con Putin en el futuro (empezando por el conflicto en Ucrania), mientras una gran parte del mundo felicita al zar, incluidos países cercanos. a Rusia. Los Estados Unidos de América y Europa como India y Turquía. El domingo, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció la decisión de rechazar el voto ruso en una breve declaración a Reuters: “Está claro que estas elecciones no fueron ni libres ni justas dado que Putin encarceló a opositores políticos y así impidió impedirles correr”. Contra él”. “Fue un proceso increíblemente antidemocrático”, reiteró un portavoz del Departamento de Estado al día siguiente en la rueda de prensa diaria, advirtiendo que “ciertamente no habrá una llamada telefónica de felicitación de Estados Unidos”. Joe Biden (pero también su rival Donald Trump), que por la mañana estuvo ocupado con una larga llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con una recepción en la residencia presidencial con motivo del Mes de la Historia de la Mujer, en la que habló el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. en su nombre en la habitual conferencia de prensa de la Casa Blanca: “No hubo nada libre ni justo en estas elecciones y el resultado fue inevitable. El hecho es que Putin es el presidente de Rusia. Y tuvimos que enfrentar esto». Y agregó: «La realidad ha sido durante toda la guerra en Ucrania y continuaremos enfrentando esta realidad, pero esta realidad no niega el hecho de que estas elecciones no cumplieron con ningún estándar de libertad o justicia. Mientras tanto, todas las grandes cancillerías occidentales ya habían expresado sus puntos de vista, con matices diferentes pero unánimes, sobre el voto no libre. Berlín disparó el primer tiro al declarar que no reconocería los resultados de las elecciones «antidemocráticas», y que seguiría refiriéndose al jefe de Estado ruso simplemente como “Putin” sin ningún adjetivo, como hice yo “recientemente”. El portavoz del Gobierno explicó que «Rusia se ha convertido ahora en un Estado dictatorial y está gobernada de forma autoritaria por Vladimir Putin, como ya ha dicho el Canciller Federal». En la misma onda se encuentra Londres, que considera que estas elecciones “demuestran el alcance de la opresión”. El jefe de la diplomacia británica, David Cameron, atacó: «Putin elimina a sus oponentes políticos, controla los medios de comunicación y luego se corona como ganador. Esto no es una democracia», mientras que el secretario de Defensa, Grant Shapps, describió al líder del Kremlin como «el Stalin de nuestro tiempo». El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, también denunció las elecciones, calificándolas de «ni libres ni justas» y basadas en «la represión y la intimidación». Son conceptos reiterados por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, y su homólogo francés, que también elogiaron la valentía de los ciudadanos rusos «que demostraron pacíficamente su oposición a este ataque a sus derechos políticos fundamentales». «Una farsa y una parodia», añadió el jefe de la diplomacia checa, Jan Lipavski. Al otro lado del Atlántico, Canadá también criticó el irregular proceso electoral. Por otro lado, el silencio de Trump le preocupa por su coqueteo con el zar de inteligencia si gana, y no alienta su intención de nombrar como asesor a su exdirector de campaña Paul Manafort, indultado tras su condena en el Russiagate. Tampoco espera no tener que elegir entre Putin “tragarse” a Ucrania o enviar armas a Kiev.

