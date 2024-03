Baldur's Gate 3 tiene un presupuesto enorme y no tenemos 200 millones de dólares, explica Owlcat Games

Oleg Shbylyshevsky, director ejecutivo de Owlcat Games, explicó que la mayoría de los estudios de desarrollo que se ocupan de juegos de rol isométricos no tienen dinero necesario desarrollar una Puerta de Baldur 3Incluyendo su empresa. Shpilchevskiy compartió su perspectiva en una grabación del último episodio del podcast ruso Trem, donde explicó: «Baldur's Gate 3 tiene un presupuesto enorme. Pocos estudios pueden permitírselo, y mucho menos invertir tanto dinero en un juego de rol isométrico». «Sé que este fue realmente el partido. El segundo es para Larian, lo que representa una situación de todo o nada: inviertes todo tu dinero de una sola vez y luego esperas a ver si las cosas van bien o no. Bien hecho a ellos. son personas valientes y claramente no se mueven al azar. Pero, nuevamente, «no podemos invertir, digamos, 200 millones de dólares para hacer Baldur's Gate 3; no tenemos tanto dinero. Y no sé «Cualquier empresa del mundo invertiría tanto dinero en un CRPG».