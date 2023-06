Rusia: la retirada de Wagner. Prigozhin se ha ido. Blinken y Macron: grietas en el liderazgo de Putin. Pekín: Apoyo directo de Moscú – Europa

“La crisis en Rusia está dejando al descubierto grietas en el sistema de poder de Vladimir Putin”. Así lo dijo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony parpadeando. “Por el momento no tenemos noticias de la destitución de ningún comandante militar por parte de Putin”, agregó Blinken, y advirtió que “esperaremos las próximas semanas para comprender los desarrollos”.

Y la rebelión del líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, mostró «las divisiones existentes en el campo ruso, la fragilidad tanto de las fuerzas armadas como auxiliares». Así lo dijo el presidente francés Emmanuel macron, en una entrevista con La Provence, agregó que «siguió los acontecimientos cada hora, en contacto con los principales socios de Francia». “La situación sigue evolucionando”, concluyó, y llamó a “extremar la cautela”.

allá Porcelana Apoya a Rusia «en el mantenimiento de la estabilidad nacional». Así se puede leer en un comunicado del Departamento de Estado en su web respecto al caos que se ha suscitado en Rusia por los hechos vinculados al Grupo Wagner durante el fin de semana. «Estos son asuntos internos de Rusia”, señala la declaración. “China, como vecino amistoso y socio de cooperación estratégica global en la nueva era, apoya a Rusia para mantener la estabilidad nacional y lograr el desarrollo y la prosperidad”.

líder bielorruso Alexander Lukashenko, que ayer medió con Prigozhin para frenar el avance de las fuerzas de Wagner en Rusia, mantuvo hoy conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin y el expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev. Y fue escrito por la agencia Belta, según informó TASS.

«Es el principio del fin para Putin, ahora está en un gran problema». Michael está convencido de esto. Kasyanov, ex primer ministro ruso bajo Putin de 2000 a 2004, quien desde entonces ha sido torpedeado como uno de los principales críticos del zar. En una entrevista con la BBC, Kasyanov afirma que después del desafío de ayer «Prigozhin irá primero a Bielorrusia, pero creo que de allí se mudará a África y estará en algún lugar de la jungla o algo así… Putin no puede perdonarlo por lo que hizo con él». El ex primer ministro ruso señala que el jefe de Wagner «ha destruido la estabilidad de Putin y su vida ahora es un signo de interrogación…»

«Siempre hay un gran interés por parte de Estados Unidos en el gobierno italiano. Recuerdo las palabras de gran aprecio de Blinken» durante la reciente visita del presidente Farnesina a Washington. El propio canciller Antonio lo dijo Tagani Durante la respuesta «dentro de media hora» a una pregunta sobre las consultas de Joe Biden con algunos líderes europeos sobre la crisis en Rusia, Georgia Meloni no estaba entre ellos. «Somos un gran país – agregó Tajani – si Europa es firme en la defensa de Ucrania, entonces esto también es gracias al gobierno italiano. El sistema europeo también se apoya gracias a nuestro país».

Disparos al aire y aplausos de la multitud como milicianos Grupo Wagner Salen de ciudad rusa tuestufa (vídeo) Tras la marcha de los rebeldes hacia Moscú Parada a 200 km de la capital rusa gracias mediación Bielorrusia. Los combatientes se retiraron del área. Vorónezh Residencia en Lípetsk.

Menos de 24 horas después de la intervención de Minsk, el líder de la milicia privada PrigozhinParecía haber desaparecido en el aire. Según el New York Times, que cita fuentes de inteligencia, las autoridades estadounidenses estaban Conoce por días los planes del jefe El grupo de mercenarios de Wagner.

agencia ansa Lo escribe The New York Times, citando fuentes de inteligencia (ANSA)

Mientras tanto, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirma que la rebelión de Prigozhin puede haber fracasado, pero que el Kremlin ahora enfrenta una situación «extremadamente inestable». Mientras tanto, en una entrevista con «Rusia 1» grabada el 21 de junio y citada hoy por «TASS», el presidente ruso vladimir putin Dice que su prioridad es encargarse de la operación militar especial en Ucrania. “Así es como empiezo mi día y así es como lo termino”, dice el presidente ruso.

Zelensky en ruso: Putin ya no está en Moscú, se esconde





Ayer, la mediación del presidente bielorruso Lukashenko fue decisiva.

agencia ansa Especialmente en lo que respecta a las relaciones entre Minsk y Moscú (ANSA)

El Kremlin no irá tras las milicias rebeldes Y su líder, Yevgeny Prigozhin, irá a Bielorrusia. Lanzando directamente su desafío al presidente ruso, el comandante de la milicia anuncia que retrocederá «para evitar un baño de sangre ruso». Ayer por la mañana, el presidente ruso, Vladimir Putin, definió la acción de los milicianos como “una puñalada por la espalda propinada por traidores”.

Rusia, Prigozhin: Volvamos para que no se derrame sangre





¿Dónde está Prigozhin?

Mientras tanto, menos de 24 horas después de caer a 200 km de Moscú, Yevgeny Prigozhin parece haber desaparecido en el aire.O al menos callar. Y el líder de la milicia Wagner había acordado ayer abandonar Rusia e ir, de momento, a Bielorrusia, con sus hombres, en un acuerdo mediado por Minsk. Sin embargo, su paradero por el momento no está claro. La última información hasta anoche, con un vídeo de Prigozhin saliendo del cuartel general del distrito militar de Rostov del Don tras aceptar mudarse a Bielorrusia. Según el acuerdo, se retirarán los cargos penales contra Prigozhin, pero todavía hay muchas dudas sobre los detalles. En cuanto a los combatientes de Wagner, Peskov, un portavoz del Kremlin, dijo que no enfrentarían acciones legales por su participación en la marcha a Moscú y dijo que el Kremlin «siempre ha respetado sus actos heroicos» en el frente de batalla en Ucrania. Pero según los expertos, al igual que con el acuerdo, quedan muchas preguntas sobre el destino de los milicianos después de su levantamiento de corta duración.

Yo olvido READ China no ha proporcionado armas a Rusia. Portadas de los principales diarios extranjeros (ANSA)

comandante checheno Ramzan Kadírov Confirmó que unidades de las SS habían sido enviadas por órdenes suyas hacia Rostov ayer y estaban listas para intervenir contra las fuerzas de Wagner, pero luego «gracias a Dios, la situación terminó sin confrontación». Kadyrov dijo ayer que estaba listo para ayudar al presidente ruso, Vladimir Putin, a «aplastar» la rebelión del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. La radio y televisión chechena Grozny dijo que 3.000 fuerzas especiales chechenas fueron enviadas a «zonas de tensión».

Nuevas alertas y ataques en Ucrania

En el frente de guerra, se escuchó una explosión en la región de Zaporozhye, según informó la emisora ​​ucraniana Suspilny cubierta por Ukrainska Pravda, luego de que una alerta de ataque aéreo golpeara la ciudad y sus alrededores. La Fuerza Aérea instó a la población local a permanecer en albergues debido al uso de armas balísticas de los territorios ocupados. Incluso la agencia rusa TASS dio noticias de la explosión, citando al ucraniano Obshchestvennoye, explicando que «las sirenas están sonando actualmente en las áreas controladas por Kiev de la región de Zaporozhye». Además, durante la noche, las bombas rusas alcanzaron nueve aldeas en la región de Sumy y la ciudad de Nikopol en la región de Dnipropetrovsk, matando al menos a una persona.