Rosanna Lambrocchi: La tragedia le desgarró el corazón: “Mi hija está muerta” | ¿Qué pasó con ella después de 3 días?

La periodista y escritora Rosanna Lambrocchi hizo una confesión sorprendente.

Un prolífico escritor y experto en nutrición. Rosanna Lambertucci Recientemente aceptó un desafío de Millie Carlucci y actualmente forma parte del elenco de «Dancing with the Stars».

Enérgica y conversadora, la mujer de 77 años se ha arriesgado con tanta determinación y autodesprecio como el resto del elenco, pero su camino hacia el talento ha resultado algo arduo.

Tras su reciente actuación con la bailarina profesional Simone Casola, Rosanna Lambrocchi recibió un premio Una respuesta algo tibia del juradoy deberá afrontar el repechaje con Giovanni Terzi, también inscrito entre los amateurs del espectáculo.

La escritora expresó su frustración al estudiar “Cuentos italianos” frente a Guillermo Marioto, también invitado del programa, y ​​durante su intervención también desempolvó algunas Historias desgarradoras de su pasado.

Rosanna Lambrocchi con el corazón abierto: “He superado tragedias tremendas”

La periodista confesó a Eleonora Daniele su frustración tras el último episodio de “Dancing with the Stars”: “Estoy aterrorizado. Cuando estés en casa, no pienses en bailar para alguien. Está mi sobrina Katrina que está loca por mí y se molestó cuando escuchó esos comentarios. Yo estaba ahí, y me imaginé que él me escucharía, y me sentí mal… Siento que soy alguien que, después de todo, ha hecho cosas importantes, y He vivido una vida difícil. Soy una persona divertida, pero hay mucho más detrás.«.

Rosanna Lambertucci luego explicó: “tengo una hija (Angélica, ed.), Pero perdí 6. La niña, que nació tras perder 5 hijos, murió 3 días después. He superado terribles tragedias y no puedo evitar sentirme nervioso cuando veo al jurado.Entonces Guillermo Marioto le ofreció una rama de olivo:Vamos a hacerte bailar sin que el jurado te mire. Luego vemos la actuación con repetición…“Rosanna Lambertucci finalmente concluyó: “Me sentí un poco ridículo, lo cual me sorprendió, porque no estoy acostumbrado a eso.«.

El difícil pasado de Rosanna Lambertucci

Hace unos años, Rosanna Lambrocci contó a Il Corriere della Sera los antecedentes de su devastadora pérdida: Muerte en la cama de su hija ElissaMurió sólo 3 días después de dar a luz. Más tarde, la periodista da a luz y cría a su hija Angélica, quien también la convierte en abuela de Katerina, pero no puede archivar las muertes anteriores.

«Cuanto dolor, antes de llegar a él«- declaró-«Perdí 5 hijos, niños que nunca nacieron.. ¿Crees que yo también tuve dos embarazos ectópicos seguidos? Sin mencionar el desprendimiento de placenta, que pone mi vida en peligro: Recuerdo haber corrido al hospital, sin siquiera saber lo que estaba arriesgando. Yo era joven, ¿sabes? yo queria un niño«.