¿Comprar ahora y pagar después? Esto es lo que arriesgas al comprar a plazos

el Mercado noblemente Llegué a cifras importantes. La opción “comprar ahora, pagar después” alcanzó en 2022 un valor de 23.220 millones de dólares. Las proyecciones especifican que habrá un crecimiento de 30.380 millones de dólares en 2023 a 122.190 millones de dólares en 2030. Sin embargo, existen riesgos tangibles, y esto es lo que son.

vida endeudada

Compra y paga Cuotas cómodas¿Es ésta siempre la mejor solución? Con el mecanismo “Compra ahora, paga después” es posible adquirir productos pagando una tarifa mensual. El mercado ha tenido mucho éxito durante el año pasado; de hecho, en Italia consumidor De cada tres, a veces utilizan esta opción (así lo confirman los últimos datos de las agencias de crédito). Esta situación se agrava durante algunas épocas del año, como el Black Friday, por ejemplo, durante las vacaciones de Navidad, cuando las familias corren el riesgo de endeudarse excesivamente.

Cómo funciona

que Producto financiero Híbrido que suele regalar el vendedor a través del sitio de comercio electrónico. Los productos vendidos suelen ser cosméticos, ropa, electrónica y electrodomésticos. Las cuotas no incluyen intereses y suelen ser un máximo de cinco por un importe inferior a 2 mil euros. Al realizar la compra, se paga la primera cuota mensual siempre que haya fondos necesarios en la cuenta. De lo contrario puedes convertirte Gente retrasada.

Números

En cuanto a la situación en términos numéricos, podemos decir que las transacciones globales en esta fórmula crecerán en unos 450 mil millones de dólares entre 2021 y 2026, lo que conducirá a una mayor aceleración en comparación con la situación actual. Período actual. La cuota de mercado global de Bnpl es de aproximadamente el 3% en 2021, con ocho de las 10 principales empresas de referencia con sede en el noroeste de Europa. En cuanto a los servicios de Bnpl, los más famosos y de origen geográfico son Klarna (Suecia), Afirm (EE. UU.) y Afterpay (Australia); los tres proveedores de servicios tuvieron millones de usuarios activos en 2021. Las aplicaciones son muy populares en Canadá, Europa y EE.UU.

La situación en Italia

Investigación realizada por Kantar y Floa, filial del grupo bancario francés Bnp Paribas, sobre el desarrollo de Bnpl como una solución de pago cada vez más buscada. darle Estancia Resulta que el 31% de los consumidores italianos (aproximadamente 1 de cada 3) utiliza esta solución de vez en cuando. Según el informe anual Visa Monitor, centrado en los pequeños y microcomerciantes, el conocimiento de Bnpl en Italia se considera “alto”: el 25% de los comerciantes ya lo ofrecen a sus clientes, el 32% están interesados ​​en ofrecerlo y el 54% lo utilizan para compras comerciales. . entre los más grandes beneficios De Bnpl para los comerciantes italianos, Scalapay identificó un aumento del 48% en el valor promedio de los pedidos, un aumento del 11% en la tasa de conversión, un aumento del 64% en la tasa de repetición de compras y un crecimiento del 55% en el número de clientes. %. En cuanto a los consumidores, el Observatorio de Pagos Innovadores de la Escuela Politécnica de Administración de Milán, del que son socios Visa y Scalapay, constató en 2022 que las transacciones de Bnpl en Italia alcanzaron los 2.300 millones de euros, con crecimiento En un 253% respecto a 2021, el 86% del cual se implementó en línea.

Riesgos relacionados

Según una investigación de Kantar y Floa, filial del grupo bancario francés BNP Paribas, el 31% de los consumidores italianos (alrededor de 1 de cada 3) utiliza BNPL ocasionalmente. Entonces debemos considerar esa tasa en Italia. Educación financiera Es muy bajo en comparación con el promedio de la OCDE. Por lo tanto, el cliente puede encontrarse en dificultades porque no estará plenamente informado de la situación y, además, se debe prestar mucha atención porque quienes ofrecen estos productos muchas veces no tienen licencia bancaria. Debido a que existen problemas críticos específicos, de hecho, Croc, un operador de gestión de deuda, informó que el 60% de los usuarios de la herramienta nunca notaron las advertencias sobre las consecuencias en caso de Falta de pago El 77% no sabe que se imponen sanciones en caso de impago. Respecto a esta cuestión, el Banco de Italia explicó que “la facilidad de acceso al servicio, sumada al hecho de que Bnpl se utiliza generalmente para comprar bienes de consumo en cantidades limitadas, puede fomentar compras no totalmente informadas y, por tanto, potencialmente insostenibles para los consumidores. , exponiéndolos al riesgo de un endeudamiento excesivo.