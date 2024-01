Roque admite 8 errores del VAR pero exige respeto y propone 12 horas de silencio para los árbitros

Ocho faltas en setenta y ocho intervenciones del VAR en la primera vuelta. Es decir, el saldo también será positivo. eso es lo que Gianluca Rucciresponsable de CAN A y B, intenta brindar apoyo en la rueda de prensa celebrada al final de la primera vuelta con carlo pacifici, jefe de assoarbitri. El árbitro del primer partido repasó los hechos más destacados del torneo, dos de los cuales fueron a favor del Inter, mientras que la Juventus fue campeona en tres de ocho ocasiones, pero con un saldo ampliamente negativo.

«Cometimos algunos errores, pero necesitamos respeto». Rocky no se esconde: “Cometimos errores, este año a través de DAZN intentamos explicar nuestros episodios porque queremos enseñaros cómo trabajamos para demostrar a todos que detrás del error no hay nada diferente al error”, explica el ex árbitro, pero todavía leo y escucho sobre los miembros que hablan sobre el respeto. Nasca no falla los tiros penales. ¿En su opinión el derbi fue un espectáculo decente? Era el mejor árbitro del mundo y también lo insultaron”. “Algo similar pasó en Salerno y ya no aceptaremos algo similar. «Estamos trabajando para hacerlo mejor, pero nadie cree que gritar o chillar al azar pueda dar resultados».

Sugerencia u oferta. Y armar escándalo es una sugerencia muy privada y poco probable que sea aceptada: «No hables de los árbitros durante las próximas doce horas, por supuesto, es mi petición, pero no depende de nosotros. No hables». sobre los árbitros”. Árbitros durante las doce horas siguientes al partido, esto significa reducir la polémica en un 90 por ciento”.