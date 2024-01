El Gran Anillo del Cielo desafía las teorías que gobiernan el universo

Agatha Christie decía: “Una pista es una pista, dos son coincidencias, tres son pistas”. ¿Y si son siete? Si hay siete, entonces nuestras teorías que gobiernan el universo, en particular Principio cósmico, empiezan a tropezar. Vayamos en orden, respetando las novedades. a 243a Reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense Hablando esta semana en Nueva Orleans, Alexia López, estudiante de doctorado en la Universidad de Central Lancashire, presentó una investigación que demuestra la existencia de lo que ella llamó… El Gran Anillo del Cielo, una estructura circular de unos 1.300 millones de años luz de diámetro que consta de galaxias y cúmulos de galaxias. En dirección a la constelación de Bootes. Según las teorías actuales, el tamaño de la megaestructura no puede superar los 1.200 millones de años luz.

Principio cósmico

Según las leyes físicas actuales, tal estructura no debería existir porque contradice el principio cosmológico, es decir.El universo a gran escala es homogéneo, mientras que a escala local no lo es. Esto también lo vemos: los planetas, las estrellas y las galaxias demuestran que la materia se acumula en medio de grandes espacios vacíos. Pero a escalas muy grandes, el universo parece homogéneo, con supercúmulos de galaxias distribuidos aleatoriamente de una manera que no depende de nuestro punto de vista. De ello se deduce que en el momento del Big Bang el universo ya debía haber sido homogéneo..