“Rompí min ° ° ° en” – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 06 de octubre de 2022

biografía y audio Todavía está alrededor con Apecar. Incluso van a París, donde hay un concierto. embajador de abasta. Los dos comediantes se fueron con Mughrati – confrontaciónLa nueva temporada de su programa va fuerte. Puros «explotadores», y ahora los dos van a un embajador. que está bajo un ataque sin precedentes. Pew y Amedeo convencen al rapero para que les dé una chaqueta (con gran insistencia). El artista también regala y regala un collar. «Rompiste mi mierdaAquí”, dice con ansiedad, luego sonríe.

Todo sucede en el Teatro Bataclan de París, que acoge el Concierto Ambassador Ebbasta. Y durante el concierto, Pio y Amedeo lanzaron un montón de productos emocionantes: ilegales, hechos con desechos. Se vuelven locos sin medio tiempo.

Luego van a Londres, donde se encuentran Maxi López (Ex jugador de fútbol famoso wanda nara). Está paseando por la ciudad con una chica sueca y le molestan. ¡Pero no termina ahí! Más bien, se encuentran Noches de FaustoQue come en el restaurante de la ciudad con su esposa. Lo llevaron al hotel y lo hicieron cantar CuyoSu caballo de batalla, en la habitación en la que duerme antonio conte. En definitiva, Bio y Amedeo están más brutales que nunca. Volvieron a ganar.