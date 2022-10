Estimadas facturas, gimnasios en Treviso ducha cercana: ‘Nos costó mucho’

TREVISO – Facturas altas y energía cara: los gimnasios se preparan para una caída emocionante recortando donde sea posible. Incluso cuando te duchas. Ya hay estructuras que han cerrado los vestuarios. Y los gimnasios están esperando que lleguen las facturas para cerrar el grifo del agua caliente. “Lo sentimos por los clientes que no se lo merecen – explica Vittorio Casellato Del Sport Team Treviso, pero de lo contrario no sobrevivirías”. Las luces LED se instalan en casi todas partes y los controles de automatización del hogar se instalan para reducir el desperdicio. Y la temperatura no subirá por encima de 19 grande.

más información





dilema

allá Ducha después del ejercicio Es casi un ritual obligatorio. Sin embargo, los gimnasios de Treviso registraron un aumento significativo en el consumo de agua caliente en el último mes. ¿La nueva tendencia? comprar paquetes de centros de bajo costo con suscripciones de 19 euros Mensualmente y use el sistema de ducha en lugar del sistema de ducha en casa. hasta el punto donde Los gerentes de algunos gimnasios de la ciudad están considerando dejar de ducharse después de la escuela. Según estimaciones, los centros de fitness con gasto medio unos 2 euros para una persona. Si en teoría el titular del abono abierto puede ir al gimnasio todos los días y así ducharse, entonces el coste del gestor es de 10 euros por abonado a la semana (excepto festivos). Combinado con la energía necesaria para hacer funcionar los automóviles, la iluminación y la calefacción, y la dificultad de levantar líneas, se traduce en una palabra: insostenible. “Estamos temblando esperando la factura de septiembre – admite Marina Polo En Pilates Studio 11, ya hemos cambiado todas las luces optimizando con Bombillas led. Este año hemos modificado un archivo directo 20 euros Después de todo, nos quedamos atrapados en el 2000 con los aranceles”. Hay preocupación por los próximos meses.

el precio sube

“El gimnasio es pequeño, Pilates no es un sistema que te haga sudar, por lo que nuestros clientes generalmente no se duchan. Pero sé con certeza que en otros gimnasios ha habido ansiedad porque Todas las suscripciones son inclusivas. Se han lanzado para hacer frente a los altos precios y ahorrar dinero al ducharse en casa. Después de todo, un período realmente difícil». Un estudio de Pilates no bloqueará el agua caliente, pero Al calentar seremos de hierro: No suba por encima de los 19 gradosEn la fundición se reconoció claramente el aumento de las duchas después de los entrenamientos y el aumento semanal del consumo de agua caliente.

elecciones drásticas

Y mientras corremos en busca de cobertura, podemos presionar. “Tal vez entrenan un poco, pero se duchan mucho – explica Vittorio Casellato Equipo Deportivo Palestra – Por eso estamos pensando en cómo controlar el consumo, hay que correr a resguardarse. Con gran pesar para los clientes que no lo merecen: tenemos la intención de considerar cerrar el agua caliente. Este no es el momento de aumentar el costo para los clientes, pero si quiere sobrevivir, debe encontrar un equilibrio. Nos lo tomamos muy en serio: estamos esperando que avance el proyecto de ley de octubre”. La idea de apagar un chorro de agua caliente está muy extendida. Gino Di Nardi Del polideportivo de Vía Salsa es un veterano. “Lo que más lamento es que todos se inscribieron en estos gimnasios de bajo costo, y eventualmente también hicieron cola para usar las herramientas, pero tal vez se ducharon sin restricciones -enfatiza- cambiamos todo para sobrevivir: quien tiene el registro de la herramienta tiene un llave electrónica Las herramientas arrancan sólo cuando se necesitan. Para las luces, utilizamos la tecnología de Alexa. Personalmente, pienso en las calderas”.