«Roma piccola agli occhi del potere». Zaniolo non è come Lautaro, Chiellini e Ibra»

Roma – La Roma non va oltre al pareggio contro il Génova. Nel partido delle 15 la escuadra de Mourinho ha pareggiato 0-0 contro i liguri nonostante le tante ocasionali avute e sprecate nel corso del match. Nell’ultimo minuto un gol annullato anche dal Var a Zaniolo che ha scatenato le polemiche della Roma. Al terminar el partido de Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

l gol annullato a Zaniolo?

Comentario non voglio. Posso commentare la gara, no il gol o il rosso.”

Vuole evitare la polemica?

“Preferisco evitare. Possiamo tornare sulla partita».

Si poteva sfruttare di più l’ampiezza?

“Il Genova è una squadra che gioca per la salvezza, per questo gioca una gara brutta in cui porta a casa il suo punto. Non è una critica, anche io farei così. Giocare contro queste squadre è difficile. Abbiamo giocato in ampiezza, ma senza profondità. Nel secondo tempo abbiamo cambiato e creato tanto. Un esempio è il tiro alto di Zaniolo. Nella seconda frazione, non ho sentito differenza numerica dopo il rosso, c’è stata una squadra che lottava per la vittoria. Onore al Génova che ha preso il punto».

¿El Shaarawy?

“Oggi ho sentito una panchina utile per vincere la gara. Ho visto che si poteva changee la dinamica. Con Stephan e Felix, insieme a chi c’era, abbiamo creato tanto. No abbiamo fatto gol. Il gol fatto è stato annullato, ma non voglio fare polemica. Dovremmo parlarne per mezz’ora. Se l’arbitro ha deciso bene, il nostro gioco (il calcio, ndr) è cambiato: è un altro sport. Se quello è un fallo, lo sport non è lo stesso più. Troviamo un otro nombre. Se l’arbitro ha sbagliato, sarà lui il primo scontento. Per noi è un deja-vu. Domani è un altro giorno.”

Come giudica la situazione?

«La Roma agli occhi del potere è piccola».