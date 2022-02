Ecco viene con 220 euros de descuento en PS5 y Xbox Series X

¿Volete guadagnarvi senza sforzo fino a 220 euros da el gasto poi para comprar una nueva PS5 o una Xbox Series X? Abbiamo l’offerta che fa per voi.

Trovare una PS5 o una Xbox Series X continúa a non essere cosa molto facile. Gli scalper sembrano essersi un po’ calmati, con un interesse che sta spaziando non solo tra le console ma anche tra i test antigenici e molecolari per il COVID-19. Ma questo non ha portato a un sostanziale miglioramento della situazione approvvigionamento.

Ciononostante, nelle grandi catene di negozi come Mediaworld e juegoparada qualche consola comincia a spuntare con un po’ più di estabilidad. E proprio di una di queste catene vi parliamo oggi con una offerta che potrebbe farvi molto felici.

220 euros en efectivo para gastar en PS5 ma non solo, i dettagli della promozione

Sappiamo tutti che GameStop tende a creare offerte e bundle (legali ma non troppo graditi) che poi si dimostrano un po’ scomodi. Ma stavolta, nel nuovo Volantino di febbraio, c’è una promozione degna di nota.

Non si tratta di una promozione del tutto nuova ma più che altro di un molto gradito rinnovo di un esperimento già tentato dalla catena di elettronica e videogiochi: la supervalutazione delle vecchie PS4. Se avete una PS4 y volete liberarvene potete ricevere cash sull’unghia y sin ataduras direbbero gli inglesi fino a 220 euro da gastado poi come volete, anche non for forza inside GameStop e non per forza per un prodotto PlayStation. Volete mttere da parte un gruzzoletto per la PS5, bene. Volete tradire Sony e passare alla grande X, bene lo stesso. Volete mollare tutto e farvi la Nintendo Switch, ok anche quello. Volete comprarvi un tapis roulant, andata.

Le uniche indicazioni che vengono dal volantino sono infatti riguardo the valutazione della console in base al modello e il vincolo vero è che dovrete riportare console and accessori originali con la scatola. Nello specifico avrete 220 euros se informa sobre una PS4 Pro, 190 euros por la Slim y 150 por la Fat. L’operazione è valida per tutto il period di validità del volantino quindi avete tempo fino a inizio marzo per poter decidere cosa fare con la vostra console.