Rolex, el submarinista más buscado: entusiastas sorprendidos de la serie limitada

El Rolex Submariner más codiciado pertenece a una serie limitada que conmocionó a los entusiastas: toda la información de este modelo

Son amados y deseados, incluso por aquellos que no pueden pagarlos y se ven obligados a admirarlos desde lejos. el relojes rolex A lo largo de los años, conquistaron legiones de fanáticos pero no dejaron de causar confusión por las inesperadas y atrevidas innovaciones presentadas por el fabricante, como en el caso del famoso Submariner.

Nos referimos al Submariner conocido por el sobrenombre Kermit. Exactamente, como la famosa rana de The Muppet Show y el nombre no fue casual sino por el innovador bisel verde que adoptó Rolex. Una elección que sorprendió a muchos aficionados en su momento, y que también suscitó críticas.

Este modelo de Submariner, aunque siguió siendo un modelo de nicho, fue un éxito entre el público. Desde su introducción hace veinte años, ha sufrido algunas modificaciones, conservando el borde verde, que ha ido cambiando de color e intensidad a lo largo de los años. Aquí está todo lo que necesitas saber.

Rolex, el Submariner más buscado

el Suplentes Rolex es el último reloj deportivo de lujo que hizo historia con relojes de alta calidad y es amado por los coleccionistas. Creado en 1953, este año celebra su 70 cumpleaños, aunque fue presentado por primera vez en 1954 en la Exposición Internacional de Alta Relojería de Ginebra, ahora llamada Relojes y maravillas.

Diseñado para ser resistente al agua hasta 300 metros, el Rolex Submariner se ha desarrollado en varios modelos. El modelo que sorprendió a la mayoría de los fans, dejándolos incluso perplejos, fue KermitCon marco verde sobre fondo negro.

El primer lanzamiento de Submariner Kermit, con un Ref. 16610LVFue lanzado en 2003, hace exactamente veinte años. en 2003Con motivo del 50 aniversario del Submariner. Este reloj no tuvo grandes novedades, en comparación con el modelo de partida, salvo por el bisel verde indicado en la abreviatura de la referencia, y por la esfera más grande.

El color verde brillante del bisel del reloj dejó perplejos a muchos entusiastas de Rolex, pero el reloj se ganó instantáneamente a un gran grupo de fanáticos y, sobre todo, a los coleccionistas de relojes. A lo largo de los años, el bisel verde del reloj ha sufrido algunos cambios sutiles, tanto en tamaño como en color, con nuevos tonos de verde.

El modelo que volvió a sorprender a muchos es Submarino Hulk 116610LV, en un color similar al del personaje de Marvel. La característica especial de este reloj era También color verde de la esfera.tono con marco.

Rolex Kermit hoy

entonces en 2020Rolex ha lanzado nuevos modelos en la línea Submariner, incl. Historia Submarina 126610LV con Bisel verde sobre fondo negro, y de vuelta al Kermit original, excepto por algunos cambios. En particular con respecto al marco ya en el nuevo modelo120 ruedas unidireccionales con inserto cerachrom.

sobre todo es Cambió el tono de verdedel color vivo de la primera versión pasamos a un Verde más oscuro, más profundo, el bosque verde no se nota inmediatamente a veces. La elegancia y la funcionalidad siempre han sido el ADN de Rolex con algunas innovaciones que han mejorado la eficiencia, la precisión y la comodidad. Por último, recordemos que a los exóticos relojes Rolex no les falta un like fecha de hoy 36 Con una esfera que presenta coloridos rompecabezas.