«Por eso no habrá negociaciones este año» – Corriere.it

BERLÍN – “Ciertamente estamos al borde de una gran ofensiva de Ucrania, cuyo objetivo principal probablemente sea el Mar de Azov, en un intento de romper el vínculo con Crimea”, dice. Dmitry Suslov, asesor del Kremlin, que dirige el Centro de Estudios Europeos e Internacionales En la Escuela Superior de Economía de Moscú, que es uno de los institutos más importantes donde se contempla la política exterior rusa.





¿Estás preocupado?

«Desde el punto de vista ruso, Occidente está apostando fuerte por el éxito de la ofensiva, tanto por razones militares porque la cantidad de armas y municiones que se pueden suministrar a Kiev comenzó a disminuir tras el traspaso en los últimos meses, como por razones políticas como el apoyo a la causa ucraniana en las sociedades occidentales comenzó a decaer, especialmente en los Estados Unidos a la luz de las elecciones presidenciales. No está nada claro, por ejemplo, que el Congreso autorice nuevos fondos para Ucrania en el verano cuando se agoten los fondos existentes. En otras palabras, Occidente tiene un fuerte interés en el éxito de la ofensiva ucraniana. Si esto no sucede, entonces en la segunda mitad del año Kiev se encontrará en una posición mucho más débil y entonces Rusia lanzará su ofensiva».

¿Pero no lo hizo ya en esos dos meses?

La narrativa occidental de que Moscú intentó y fracasó en atacar en Donbass es falsa. No fue un intento a gran escala en el sentido tradicional del término, sino una mayor presión sin un uso extensivo de fuerzas sobre el terreno. Se utilizaron pequeñas unidades y hubo No hubo maniobras reales.Rusia aplicó presión para debilitar a los ucranianos, lo que redujo su potencial ofensivo.Recordemos también que Rusia todavía está usando detenidos, mientras que Ucrania está usando fuerzas regulares. READ Los vientos de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué peligro para Italia?

En vista de los suministros del último mes, desde tanques alemanes y británicos hasta municiones MiG-29 polacas, Ucrania se ha fortalecido objetivamente. ¿No le preocupa esto al mando ruso?

No debemos exagerar ni subestimar el potencial militar de Ucrania. Sin embargo, echemos un vistazo a los números: hasta ahora, según nuestras estimaciones, se han entregado 57 nuevos tanques de los 300 prometidos, incluidos los Leopard 2 alemanes y los Challenger británicos. Incluso si vienen todos, lo que no sucederá hasta fin de año, no será mucho. También teniendo en cuenta el resto (tanques, obuses, municiones y cazas), el ucraniano es una seria amenaza. Pero no creo que estas sean las «armas mágicas» capaces de hacer una diferencia en la Tierra. La pregunta más importante es otra: ¿Qué sucederá si los ucranianos fracasan a pesar de toda esta ayuda occidental? ¿Si todo este arsenal fuera arrojado sin éxito al horno? Occidente no tendrá mucho para reemplazarlo. Ucrania se encontrará casi expuesta. Mientras que Rusia, como estimaron correctamente algunos medios occidentales, movilizará 400 mil nuevos voluntarios a finales de año y estará lista para lanzar una verdadera ofensiva».

Por lo que dices, no estás dando ninguna oportunidad de iniciar negociaciones.

«La probabilidad es cero. Occidente no permitirá que Ucrania entre o participe en ninguna negociación antes de la ofensiva de primavera. Nuestra lectura de la posición occidental es que si la ofensiva ucraniana tiene éxito y Crimea está amenazada, entonces la situación es propicia para la negociación». Pero si eso no sucede, será Rusia la que no permita ninguna negociación antes de su contraataque en otoño, por lo que no espero nada en el frente de negociación para 2023. READ Francia, en el Comité de Acción que organiza bloqueos y huelgas indiscriminadas: "Así nos preparamos para resistir de nuevo a Macron"

La nueva doctrina de la política exterior rusa, introducida por Putin y Lavrov, señala a Estados Unidos como la «principal fuente de amenaza» a la seguridad de Rusia. ¿Es la seguridad de que todos los puentes ahora se han quemado?

Creo que, en primer lugar, el párrafo crucial de ese documento es aquel en el que Rusia se identifica no solo como un estado sino también como una «civilización independiente», distinta de cualquier otra. En segundo lugar, el documento describe correctamente el estado del mundo, donde, por un lado, el Occidente colectivo está librando una guerra global mixta contra Rusia, a la que quiere debilitar y finalmente destruir como potencia, por otro lado, vemos Cambios cardinales y rápidos. Hacia la instauración de un mundo multipolar, en el que aparecen nuevos jugadores fuera de China, como Arabia Saudí, Turquía y otros países asiáticos salvo contadas excepciones, y países africanos. Y esto se traduce en una doble acción de política exterior por parte de Rusia: por un lado ir a la guerra con Occidente, y por otro lado reforzar la cooperación con el resto del mundo, el mundo no occidental que constituye la mayoría. Hay una nueva jerarquía en nuestros intereses estratégicos, que coloca en primer lugar a las regiones vecinas, seguidas por China e India, luego el mundo islámico y africano, y solo por último Occidente, que es visto como un adversario. Eso sí, diferenciamos a Europa del Occidente anglosajón, que es el núcleo duro. Si los países europeos cambian su política, estaremos listos para reanudar la cooperación».

Pero la guerra en Ucrania produjo el efecto contrario: Finlandia se unió ayer a la OTAN.

“También me gustaría mencionar la acusación del presidente ruso por parte de la Corte Penal Internacional, que excluye cualquier posibilidad de normalizar las relaciones con Europa en un futuro próximo”.

¿Cuáles son las contramedidas anunciadas por el Kremlin tras la adhesión de Helsinki a la OTAN?

“De ahora en adelante, si hay una guerra entre la OTAN y Rusia, a diferencia del pasado, el territorio finlandés será el teatro central del conflicto. Entonces Rusia debe prepararse, por ejemplo, militarizando su noroeste. La escala de esta acumulación en la frontera noroeste dependerá de lo que veamos en Finlandia: si hay misiles de medio o largo alcance, bases y fuerzas de la OTAN, armas nucleares. Te corresponderemos en cada paso.