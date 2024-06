Roland Garros, final de dobles masculino Bolelli Vavasori vs Arevalo Pavic 5-7, 3-5 en vivo – Tenis

Roland Garros, final de dobles masculino Bolelli-Vavasori vs Arevalo-Pavic 5-7, 3-5 El Vive

En la final masculina, Simone Bolelli y Andrea Vavassori saltaron a la pista. La pareja italiana, que también sueña con representar a Italia en los Juegos Olímpicos y tal vez ganar una medalla, venció al dúo número 2 por 7-5, 2-6, 6-2 en las semifinales. 2 del ranking formado por Rohan Bopanna y Matthew Ebden: revancha de la final que perdieron en el Open de Australia. Se enfrentarán la dupla formada por Arévalo y Pavlik, que en semifinales eliminaron al favorito Granollers/Zeballos, número uno del mundo.

Desde 1959, dos italianos no habían llegado a la final en París. Nicola Pietrangeli y Orlando Cirola saltaron al campo, venciendo a los duros australianos Roy Emerson y Neil Fraser. «Estamos todos muy contentos. Espero que esto no sea un sueño, pero si es así, por favor no me despierten», comentó el presidente de Fitp, Angelo Benaggi, casi sorprendido por esta exuberancia. Admitió: «No entendíamos por qué no encontrábamos jugadores y siempre había controversia. Hoy, francamente, no hay palabras para explicar por qué logramos todos estos resultados».

