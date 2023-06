Roland Garros – Djokovic-Alcaraz, esta vez es diferente

«He jugado una semifinal de Grand Slam, son 45Él mismo está tratando de traer a todos a la tierra, la persona en cuestión, carlos alcaraz. Su Roland Garros ha ido tan desbordado que incluso ha saboteado los algoritmos en vísperas de esos termómetros llamados casas de apuestas. Si antes de este torneo era el favorito para ganar la final, fue novak djokovic, 13 días estrellados de un joven héroe cuyos límites son tan indefinidos como el mar y el cielo en el horizonte, obligaron a reconsiderar incluso a aquellos que creían haberlo visto todo. si porque hasta hace poco Había reglas no escritas. Nadal en Parísen general Djokovic en los cuatro slams. Detrás, entonces, todos los demás. Sin embargo, la marcha de Carlos Alcaraz en Roland Garros 2023 le obligó a reevaluar todo. Tenseh es muy completo. Muchas soluciones para ilustrar este punto. Muchos oponentes dignos están bromeando hasta ahora literalmente: Buzz Shapovalov, Musetti o Tsitsipas para obtener más información. En fin, Carlos Alcaraz se reveló mucho. Para todo el mundo. Y con esta novedad, de hecho, Novak Djokovic también parece tener que convivir con ella en la víspera, un claro desvalido para los que hacen los números. un trabajo.

Y así llegamos a lo imposible, teniendo que considerar al tenista, Djokovic, un “underdog”, que básicamente logró un récord lejos de Nadal en París: 17 veces en cuartos de final de Roland Garros en su carrera; Rafa paró a los 16 años. También en esta curiosidad se puede medir la extraordinaria naturaleza de Alcaraz en esta noche, la prueba de fuego que se ha hecho hasta el momento algo únicoalgo que no pasó desapercibido.

Alcaraz ‘Allah Nadal’ entra en carrera directo a perder la cabeza

Porque hay una manera y un ‘camino’ de ganar, y el de Carlos Alcaraz ha llenado los ojos de aficionados y no solo, que hacía tiempo que no veían tal concentración de superioridad balística y habilidad, completitud técnica e ideas. . O más bien: es posible que no lo hayan registrado en absoluto. De hecho, nadie se ha visto tan completo y organizado a su edad.. ni siquiera allí Santísima Trinidad El tenis, el monopolio de una época ya definida como irrepetible y casi seguro sin parangón en su complejidad. En el horizonte, sin embargo, mientras la luz del atardecer del amado Dios no se ha desvanecido por completo, la estrella Alcaraz ya brilla con fuerza, el nuevo punto focal del tenis contemporáneo.

carlos alcaraz Crédito: Foto Getty Images

quien sabe si Carlitos Podrá liderar el camino como lo hicieron magníficamente sus antecesores, esos dioses Federer, Nadal y Djokovic, a quienes besó la ambición y la longevidad, los dos verdaderos ingredientes clave para el éxito a lo largo del tiempo. Todavía no sabemos si pasarán a formar parte del ‘roster de Alcaraz’; Pero sabemos, hoy, que tendrá lo necesario para hacerlo. Si es un cuerpo y una cabeza lo que lo acompañará en este viaje que es solo el comienzo. Esta es una impresión común, compartida por muchos y claramente registrada en Roland Garros por los números que allí funcionan.

También porque, al otro lado de la cancha, el veterano, el campeón, el obstáculo que tumbó a toda una generación de tenistas junto con los otros dos – busca campeones nacidos entre 1990 y 1999, encontrarás a Tim, Medvedev y luego el desierto – también parece haber comenzado a vivir con un concepto que no gusta a los fenómenos y a las personas: el tiempo pasa para todos. «No hay tiempo para sentarme aquí y enumerar todos mis pequeños dolores y molestias.«, Novak Djokovic dijo en una conferencia de prensaa lo que luego añadió «Tengo que aceptar el hecho de que mi cuerpo ya no responde tan bien como antesEso también lo han notado muchos, desde ese codazo, que ya no hace que Montecarlo le haga ‘pasear’ la pelota como antes, hasta todos los demás matices vistos toda la temporada en tierra batida sin halagar. En definitiva, Djokovic llegó a París sin nada, como cuando hace casi 20 años se escribió ‘Vamus Knoll’ con un rotulador en el zapato, dándose cuenta de que ese era el comienzo de un viaje y este, más curva menos curva, entendió el final. rasgar antes de la línea Entonces, Djokovic, datos en mano, es más vulnerable que nunca en el papel. Y que era más vulnerable que en el campoCualquiera que sea el camino de complacencia es más real de lo que dice que es en sus calificaciones.

Novak Djokovic Crédito: Foto Getty Images

De hecho, las casi 3 horas que Davidovich Fokina se tomó en los dos primeros sets se esconden detrás del único set que ha perdido hasta ahora; O la lucha con Khachanov, quien, durante 2 horas 14, nunca se vio obligado a lograr un punto de quiebre antes de volverse demasiado débil en el momento más dulce. ciertamente , Djokovic sigue siendo DjokovicTu dices. ¿Y cómo te culpas a ti mismo? Llegar a 45 semifinales de Grand Slam es la tarjeta de visita habitual para los que se animan a dudar. Pero muchos piensan que todo esto corre el riesgo de no quedar satisfechos con Alcaraz, Este AlcarazCiertamente no es el resultado de una alucinación colectiva. Pero el hecho es que el español paga 1,50, ganar a Novak Djokovic es el triple de tu apuesta.

¿Qué diría el eterno campeón en la cancha, qué sería capaz de inventar el eterno campeón ante la ambición de un joven campeón que parecía imparable? Es la verdadera magia de este juego.. En resumen, descubrir si Novak Djokovic ha escondido en alguna parte otro juego de manos en una carrera cuya subversión de la jerarquía aparentemente inquebrantable ha sido leitmotiv; Y al mismo tiempo si Carlos Alcaraz conseguirápelotasSer tan descarado incluso frente a quienes, en este deporte, han reescrito todos los números y récords. En definitiva, Alcaraz-Djokovic es el partido del año. También porque la única vez anterior, hace un año en Madrid, no defraudaron las expectativas: 3 horas 35 minutos para 3 tandas muy apretadas. ¿Realmente necesitas algo más?

Tenis 360, Episodio. 9: Se va Djokovic, 45 semifinales y nuevo fichaje

El cuadro masculino es el cuadro femenino.

