Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone 2 Nickmercs skin eliminado debido a la suspensión LGBTQ+

NicolásnikmirexKolcheff, un streamer muy famoso y copropietario de FaZe Clan, ya no tiene su piel Call of Duty Modern Warfare 2 y zona de guerra 2.0. ¿la razón? Activision lo eliminó después de un comentario reflexivo anti-LGBTQ+Por lo que no quiso disculparse.

A principios de esta semana, el locutor Chris Buckett publicó un video en Twitter en el que se puede ver a un grupo de personas anti-LGBTQ+ atacando a sus seguidores. OrgulloAl hacerlo, comentó: «Ahora los estadounidenses viven en un lugar triste. Deje que la gente ame a los que ama y viva su vida».

Nickmercs respondió a la carta escribiendo: «Deberían dejar a los niños en paz. Ese es el verdadero problema». Una gran cantidad de controversia siguió a su comentario, hasta el punto en que lo condujo. activación Para quitar su máscara de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, introducido con la Temporada 3.

Activision justificó la decisión escribiendo: «Debido a los eventos recientes, hemos eliminado el paquete ‘NICKMERCS Operator’ de las tiendas Modern Warfare II y Warzone. Estamos comprometidos a celebrar el Orgullo con nuestro personal y nuestra comunidad».

Nickmercs por su propia voluntad declinó para disculparse Afirmó que su mensaje no era homofóbico. También reiteró su creencia de que a los niños no se les debe enseñar la cultura de la comunidad LGBTQ+ en las escuelas.