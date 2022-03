Rola Jibril responde: «Es la mujer la que da la vida»

Fabio Fazio publicó un post con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sus palabras, aunque dictadas con la mejor de las intenciones, provocaron un torrente de comentarios indignados. Esto es lo que sucedió. marca Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo de 2022, muchos publicaron una reflexión en las redes sociales. Una oportunidad para resaltar cómo la marca sigue siendo mujer Opinión común sobre las razas.Son vistas como ángeles del hogar, esposas y madres vivas. En el trabajo de los hombresEs casi un accesorio de sus vidas. Un día para reflexionar sobre el espectacular crecimiento de los acontecimientos violencia Y cómo, aún hoy, una mujer no gana lo que gana un hombre haciendo el mismo trabajo. Así, la publicación en Twitter de fabio facio. Ciertamente fue escrito con la mejor de las intenciones, y ha caído en el océano de los mismos clichés que las mujeres están tratando de liberar. Día Internacional de la Mujer, Fabio Fazio y el Correo de «esposas y madres» Fabio Fazio publicó una publicación en Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer. Che tempo che fa host escribió: «Hoy es 8 de marzo, día de la mujer. Es la mujer que da la vida.. La guerra es todo lo contrario. Uno no puede dejar de pensar en todas las madres y esposas desgarradas Por el dolor de esta y todas las otras guerras«. Su posición provocó de inmediato una fuerte reacción. La escritora Julia Blasey señaló que esto no es una fiesta sino un día en el que seguimos luchando por los derechos de las mujeres:no es una fiesta No somos los trabajos de la vida de los hombres.Y muchas mujeres ucranianas están al frente como luchadoras activas en este momento.Lo que provocó una avalancha de tuits de indignación, además, es el hecho de que las mujeres son consideradas sólo en relación con el papel que desempeñan en la vida de los hombres (esposas y madres) o como capaces de sacrificar lo suyo, cuando hay mujeres que luchan contra quienes no tener hijos ni marido pero igual el dolor. READ No vale la pena después de tantos años.

Rola Jibril responde a Fabio Fazio La periodista Rola Jibril habló en Twitter y respondió a la publicación de Fabio Fazio, señalando la importancia de hablar de inclusión e igualdad, en lugar de una celebración estéril de las mujeres:Estimadas periodistas y presentadoras de televisión, quisiera recordarles que la mejor forma de celebrar a la mujer es la inclusión. Cada día, y no solo hoy, 8 de marzo de 2022, participan más periodistas, corresponsales de guerra, analistas y activistas… La igualdad hay que aplicarla, no ensalzarla…«.

