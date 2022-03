«Problema vascular congénito en el cerebro»

Monica Bellucci, una mujer que siempre ha llenado el mundo del espectáculo con su fenomenal belleza y extraordinario talento, también conocida por no ocultar que se toma muy en serio su salud y prevención. Precisamente por eso, la encantadora Mónica, por consejo de su médico, decidió someterse a un examen especial, una tomografía por emisión de positrones. Es una innovadora herramienta de neuroimagen utilizada a menudo para investigar y diagnosticar enfermedades oncológicas. La actriz por prevención, sin dudarlo ni temer, optó por someterse a un reconocimiento médico. Para someterse a este examen, es necesario pasar una máquina que pueda reconocer la presencia de un tumor. En este tipo de examen, en realidad es necesario pasar por debajo de una máquina capaz de determinar la presencia de tumores.

La mascota permite obtener resultados que no se ven de otra forma. Monica Bellucci no oculta que no se tomó todo esto a la ligera por temor a un posible escenario negativo. Sin embargo, ella elige hacerlo ella misma y descubre lo que esconde su cuerpo. De hecho, es más probable que puedas vencer un problema de salud muy grave, como el cáncer, si se diagnostica a tiempo. Todo esto es posible porque la tecnología ha dado grandes pasos para lograr resultados inimaginables en el pasado. Monica Bellucci, quien continúa hablando sobre cómo la ciencia ha avanzado tanto, dijo que el médico la llevó a la sala de medicina nuclear. Allí la mujer se encontró parada frente a una máquina de tomografía por emisión de positrones, y le dijo que gracias a esta tecnología pudo diagnosticar un pequeño cáncer de pulmón en uno de sus pacientes, salvando así a la mujer en cuestión.

Monica Bellucci continúa su relato diciendo que después de un tiempo, una de sus amigas comenzó a sentirse muy mareada. De las pruebas realizadas, no se observaron problemas en absoluto. Y en este caso particular, optó por tener una mascota, además de una tomografía computarizada.«…Se le encontró un problema congénito en los vasos sanguíneos del cerebro. Tuvo que someterse a una cirugía de 9 horas, pero ya no corre el riesgo de tener un derrame cerebral. Los especialistas me explicaron que esta avanzada La tomografía computarizada indica en qué áreas del cuerpo se encuentra en un consumo de glucosa superior al normal”. Mónica revela que le interesa mucho la prevención y cada seis meses admite hacerse exámenes específicos de mamas y ovarios, lo cual es un ejemplo a seguir.

