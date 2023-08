RIDE 5, análisis del nuevo juego de motos de Milestone

Estructura: cada vez más

RIDE 5 Un corredor italiano envejecido pero musculoso está en la primera victoria de su carrera

Comencemos con los aspectos de RIDE 5 que han recibido las mejoras más notables, a saber estructura del juego, que en el nuevo episodio se ve muy bien pensado y bien organizado en cuanto a contenidos y métodos, en una palabra… sólido. Desde la pantalla de bienvenida es posible acceder a la nueva Carrera. Prueba suerte en carreras individuales personalizables. Prueba el sector multijugador (que incluye desafíos tanto en línea como compartidos) y entra en el infaltable editor, con el que no solo puedes crear Livers, sino también carreras personales. .

allá Vida profesional siempre representa el punto de apoyo de la experiencia y se aparta del método similar descrito en la revisión de RIDE 4 debido a la connotación si queremos ser más refinados y tradicionales, sin pruebas de licencia frustrantes y dividido en cuatro capítulos (Down the Visor, Burning Ambition , Full Throttle, The Road to Victory), que a su vez consiste en una serie de eventos únicos que pueden involucrar múltiples géneros de diferentes especies.

La diversidad no falta, en definitiva, sin embargo Sobre todo, es la perspectiva general la que convence: representando un recorrido puramente simulado en su dinámica y aspectos, que no termina en la práctica vuelta tras vuelta del Gran Premio Individual, sino que va más allá, destacando las diferencias obvias con la simulación rigurosa y brutal descrita en la revisión de MotoGP 23.

Entonces el ring es el más clásico y tradicional, comenzando desde abajo, de oponentes fuertes pero superables, de la nueva bicicleta recién desbloqueada, del dinero ganado desde las primeras posiciones decentes y gastado inmediatamente en puesta a punto para mejorar el rendimiento, en el curso de Mecánica de Gran Turismo La cual se confirma ser sexy y mantener siempre el interés.

Riding 5, la emoción de la primera puesta

Es una pena que una ambientación tan bien pensada no encuentre apoyo en la Equilibrio de dificultad También pulcramente enmarcado, que se deja un poco al azar y preferencia personal. ¿La carrera es demasiado dura? En lugar de reproducir un evento anterior para obtener esa mejora que nos permitiría ganarlo, aquí vamos a ajustar el nivel de IA (por ejemplo, la velocidad de los oponentes).

Evidentemente es un placer que siempre exista la posibilidad de elección, extendida como es habitual a muchos Opciones de asistencia a la conducción Sin entrar en la excesiva automatización en MotoGP 23 mencionada anteriormente; Pero hubiéramos preferido una resolución mayor en ese sentido, un enfoque más tradicional aquí también en lugar de una simple penalización en puntos de experiencia para aquellos que usan las ayudas en exceso.

5 paseo, persecución emocionante

Pero volvamos al contenido: en la parte delantera de rastreado RIDE 5 se eleva a un total de treinta y ocho y ve los debuts de Autopolis (Japón), Blue Wave Circuit (EE. UU.), Sonoma Raceway (EE. UU.), Des 24 Heures Du Mans Circuit (Francia), Northwest 200 (Irlanda del Norte) ), Circuito de Almería (España), Circuito de Andalucía (España), Circuito de Iberia (España) y Circuito Ricardo Tormo (España).

Obviamente, esta abundancia se refleja en situación Contorno, con carreras individuales que pueden ser normales, de resistencia o contrarreloj e incluye la capacidad de cambiar las condiciones de iluminación (amanecer, mañana, tarde, atardecer, noche), hora de inicio del evento y clima fijo (despejado, nubes dispersas, nublado, nublado , lluvia ligera, lluviosa) o dinámica, también en este caso personalizable en su ciclo.