El despertador es de Gallo Bellotti

Inicio en falso. La Roma fantasea con la vuelta goleadora de Belotti, parece tener el control pero se recompone y sufre hasta el final, y gracias a Gallo encuentra al menos el salario mínimo. No faltan las circunstancias atenuantes, pero se puede y se debe hacer más.

Entrenador – 6 Mourinho Se siente su ausencia en el banquillo, pero basta la fuerza de Rapetti y el carisma de Conte

Proyectar la proverbial personalidad de su equipo.

Lo mejor – piloto 7.5 Listo para empezar, levante la mano derecha y descargue todas las frustraciones de la temporada pasada. Unos pocos milímetros de placer empujaron mi garganta y parecieron renovar la maldición. Pero el gallo se carga y da un bis en versión casi filmada. No empujo, golpea como de costumbre y finalmente encuentra el arma también. Termina con convulsiones. y un pico alto.

5.5 RUI PATRICIO Durante más de media hora, había estado observando a sus compañeros de equipo desde lejos, antes de quedar indefenso ante uno o dos golpes. Pero los únicos disparos que quedan son en su espejo y el primero probablemente no parezca tan descabellado.

5.5 mano izquierda Capitán de jornada, parece cobrar la carga pero le falta medida. Justo antes de que se iguale, tiene la pelota para doblar, pero el rebote en su rodilla crea un efecto de garabato. Luego sale del corredor en el que se desliza Candreva. Disparando.

5.5 pequeño Durante 35 minutos fue el amo habitual del solo y la zona de contraataque, pero luego se dejó llevar fácilmente por su puntería bomba.

6 Laurent En el partido no muy feliz para los centrales, fue él quien despuntó al encontrarle el buen gol a Belotti en el arranque de la milla. Y cuando se trata de pelear, no se detiene.

5 cristianos A pesar de su tamaño, sigue siendo tímido en su carril.

5.5 ARRIBA Empieza a recoger balón tras balón con aspecto de Nainggolan fresco, pero con el paso de los minutos va perdiendo ventaja. Hasta cambio.

6 – Cristo Ladea una polla con una intuición geométrica no digna de un hacha de ratón, incluso lo intenta de nuevo con el talón, otra vez para 11 pero no puede girar. Fuera de su garabato, destaca en la mitad de la cancha por su personalidad y fortaleza física. No tiene la velocidad de Candreva y no puede igualarlo con un 1-2, pero aún así se cierra como defensor.

6.5 Awar Faltan Billy y Goya, pero en la primera parte pocos los recuerdan. Hace contactos verticales y regatea con el balón como sus compañeros ausentes, y sobre todo siempre da la impresión de que puede ponérselo difícil.

5 espinazola Presenta algunos indicios de velocidad, pero ningún salto crítico. A medida que pasan los minutos, desaparece.

6.5 El Shaarawy Más cerca del objetivo, intenta colarse en el área pero es el turno del compañero de departamento. El faraón se pone al servicio de su compañero y le ofrece el balón para lograr un hat-trick en la final tras un gran gesto.

6 Karsdorp Apasionado y decidido.

6 Zalowski Más que espina, pero no muy precisa.

6 tinas Inmediatamente recibió aplausos por ganar con una serie de tacleadas y corrió sin parar. Dadas las condiciones, el debut supera las expectativas.

6 pardis Se mete en un trote lento y tarda un rato en encontrar las medidas en los puntos, pero cuando lo hace, despeja la esquina en la cabeza de Rooster.

SV Pagano Es hora de debutar en A. Mis mejores deseos.