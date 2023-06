Ricky Tognazzi, El emocionante despertar

El despertar de Ricky Tognazzi nunca fue tan placentero. Desafortunadamente, no funcionó. Esto es lo que le pasó al actor.

Ricky Tognazzi es el hijo del gran UgoEl actor que hizo la historia del cine italiano en la segunda mitad del siglo XX.

La manzana nunca cae lejos del árbol, y de hecho, Ricky también siguió los pasos de su padre, probando su mano no solo como actor pero también como directorGuionista y Productor.

el niño tiene tres hermanos El padre era de dos matrimonios diferentes.: Thomas Robesham, Gianmarco y María Sol Tognazzi. Los cuatro están muy cerca.

Desde el principio, Ricky estuvo en contacto con los sets de filmación y luego estudió no solo en DAMS sino también Instituto Estatal de Cine y Televisión «Roberto Rossellini» desde Roma. Ahora vienen muy malas noticias para el chico. No tuvo éxito …

Ricky Tognazzi ha tenido un dramático despertar

Música la novela Mediaset de Ricky Tognazzi Puntaje de participación muy bajo Comparado con la respuesta de Blanca en Rai. De hecho, el despertar del actor no fue precisamente fácil.

Según Gossip TV, El Papa Bueno de Ricky Tognazzi con Simona Izzo Fue visto por 1.677.000 espectadores y alcanzó un pico de 11,2% Mientras que Blanca tiene una participación del 14,5% con unos 2.396.000 espectadores.

En memoria de su padre, Ugo

Ricky Tognazzi Quiso recordar a su padre, Ugo, con motivo del estreno del documental sobre él. El actor dijo: «Nunca me he burlado de nadie como él, ni siquiera de mis amigos de la escuela. Para mí hasta el final, era un gran compañero de juegos. Muchas veces lo mirábamos muy duro, sobre todo al yo mayor, aunque Gianmarco era el que tenía la relación más conflictiva, mientras que María Sol siempre era muy seria y callada. El padre estaba conmovido por lo que los niños definimos como un sano «egoísmo», La idea de que si él es feliz, los demás automáticamente serán felices. Digamos que las cosas no siempre funcionan de esa manera.

Además, contó algunas anécdotas interesantes sobre él: “A papá incluso se le ocurrió un premio.. Dado que la Copa Davis es una ensaladera, el colador lo fabricaba cada año un orfebre de Torvajanica. Fue muy codiciado, aunque habitualmente lo ganaban los tres habituales: Vittorio Gassman, Carlo Nenchi y Franco Interlenigi. Finalmente, señala que los últimos años de Ugo Tognazzi estuvieron marcados por la depresión: «Encontró refugio en Francia, donde actuó en prestigiosas producciones teatrales.. A su regreso, comentó con amargura: «Ahí les gusto mucho». En Italia, solo le ofrecieron papeles de abuelo, un papel que no le gustaba mucho, y mucho menos en el set.