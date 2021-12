Revisión de Apple Fitness +: Cerrando el círculo

Esto se debe a que Apple no solo desea brindar motivación y orientación para su entrenamiento, sino que también desea integrar tantos datos recopilados específicamente como sea posible con los sensores de su reloj en el momento adecuado. No es una coincidencia que Fitness + sea una sección de la aplicación Fitness que utilicé para comprobar todos los datos de movimiento recopilados por el reloj.

De todos los servicios de Apple, el servicio de fitness dedicado es probablemente el más relacionado con el hardware de todos. No porque al usar servicios como Arcade o Cloud no necesites un dispositivo Apple, sino porque en este caso necesitas un dispositivo específico: el Apple Watch, para ser exactos de la versión. serie 3 en adelante.

todos los entrenadores Ellos hablan inglés , pero está claro que la traducción está ahí. No esperábamos un doblaje (que distorsionaría un poco el entusiasmo y el lado personal de cada entrenador) pero se agradeció algo de entrenamiento en el italiano nativo. No todos los ejercicios se pueden hacer con los ojos pegados a una tableta o televisor, y si no sabes bien el inglés, existe el riesgo de perderte algunos de los valiosos consejos dados por los entrenadores durante el entrenamiento.

Una vez que comience a hacer ejercicio, déjelo comenzar IPad Y Iphone el Camello (No macOS lamentablemente), comprobará la conexión a tu Apple Watch con lo que tendrás que confirmar el inicio de la sesión. Esta conexión, como hemos dicho, es necesaria, porque su reloj será el fiel testigo de sus esfuerzos. Los datos que se muestran en el reloj también se informarán fielmente en la esquina superior izquierda de su entrenamiento, lo que le mostrará la duración de su entrenamiento, así como su frecuencia cardíaca y un buen indicador. rendimiento Lo que indica qué tan duro trabajas en comparación con el promedio de otras personas que han hecho el mismo ejercicio. En la parte superior derecha están los anillos de actividad que lo motivarán nuevamente para alcanzar sus metas diarias. Todos los ejercicios Grabado en 4K Es de altísima calidad, gracias a Entrenador Muy competente y entusiasta. Para quien no esté familiarizado con este tipo de servicio puede parecer muy feliz y emocionado, pero no hay duda de que también es la única forma de intentar transferir algo de energía. Después de todo, es un ejercicio a distancia y de alguna manera está tratando de compensar la falta de «calor» del ejercicio en vivo.

Apple Fitness + es un servicio que me cautivó con el encanto habitual de Apple. No es revolucionario, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones obvias del servicio de formación «remota», todavía me motiva y me convence para hacer un mejor trabajo que otros servicios similares que he probado. Tener un Apple Watch en tu muñeca se convierte en un apalancamiento positivo cuando tienes uno, porque de esa manera solo tendrás uno centrar Con todos tus datos de actividad, integrados con lo que ya hayas hecho durante el día al caminar, correr o cualquier otro deporte.

Fitness + Costos 9,99 € por mes, que se «reduce» a 79,99 euros anuales con una suscripción de pago único. Obtendrá 3 meses gratis con la compra de un nuevo Apple Watch o 1 mes gratis con un reloj que ya posee. Ninguna mejor revisión que la suya después de un período de prueba de un mes podrá convencerlo o no de mantener activa su suscripción. El coste no es desproporcionado respecto a un servicio de esta calidad, al contrario. Quizás el problema real es el costo de esta suscripción que se suma a las otras suscripciones mensuales. Y aquí es donde Apple va a cerrar el ciclo … oops … el circuito. Apple One Premium Con 28,95 € al mes te regalará Música, Arcade, TV +, 2TB Cloud e incluso Fitness +. Si ya está en el ecosistema de Apple, entonces este paquete único puede ser sin duda tentador.

Probablemente no haya una funcionalidad de distorsión del modelo y eso solo podría convencerlo de cambiar al ecosistema de Apple para usar este servicio, pero si ya está en el ecosistema de Apple y tiene un Apple Watch en su muñeca, no probará el mes gratis. . estar equivocado.