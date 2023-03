Revisión de 70Mai Omni: ¡Nos encanta la Dash Cam de 360° con ADAS! | video

Ah, sí, no les voy a ocultar que me divertí mucho probando esta dash cam, el último modelo de 70Mai. El mercado de las cámaras de tablero siempre trata de innovar con características innovadoras, cámaras dobles delanteras y traseras, controles de voz, ADAS y mucho más, pero ¡Es difícil, si no imposible, encontrar todo esto dentro de una bóveda como esta, 70Mai Omni! El 70Mai Omni es un dashcam simple con un sistema automatizado que le permite girar 360 grados de forma independiente, 340 grados de hecho no es capaz de hacer giros continuos sobre sí mismo, para compensar la entrada de cámaras y sensores secundarios y para poder integrar un sistema de monitoreo que le permita rastrear Sujetos o moverse para grabar en el área de interés. No solo eso, porque el italiano también ha llegado con la última actualización y ahora interactuar con el sonido que genera la dash cam es mucho más agradable y sencillo entre ADAS y comandos de voz. Entonces el precio es competitivo desde el principio, situándose muy por debajo de los 200€, y casi siempre en torno a los 150€. Diría que no pierdan el tiempo y comencemos a hablar de eso de inmediato.

Dentro del paquete de venta obviamente encontramos una dash cam y un cable largo tipo ca de 3,5 m al que podemos conectar el adaptador de 12 V en el paquete, como alternativa al USB del automóvil. Entre otras cosas, espero inmediatamente una respuesta a una posible pregunta: al encender la cámara a través del interruptor, todo se apaga cuando se apaga el automóvil, el i20 en mi caso, mientras que Conectada al puerto USB de un automóvil, la cámara permanece encendida incluso cuando el automóvil está apagado. Volviendo al paquete de venta, también encontramos dos pegatinas electrostáticas, una pegatina adhesiva y una herramienta para ir ocultando los cables de la mejor manera posible.

Si compras el Hardwire Kit para conectar la dash cam tipo c directamente a los fusibles del coche en el paquete add-on solo encontrarás el cable mencionado anteriormente a un coste de unos 15 euros, su utilidad es para activar el modo guardabosques pero lo haremos hablar de esto en breve. Habrá que esperar al módulo 4G: De momento está a la venta de forma esporádica y solo se dan como países autorizados para su uso Polonia/Vietnam/Tailandia/Malasia/Singapur. Esto también hará contacto directo con las válvulas del vehículo.

El primer enfoque y configuración es muy simple.: Descargamos la aplicación 70Mai de Play Store o Apple Store y tan pronto como conectemos nuestra cámara de tablero a la transmisión y creemos un perfil de usuario en la aplicación, inmediatamente encontraremos el Omni listo para emparejar y configurar. Todo este proceso tanto en iPhone como en Android no presentó errores ni dudas e inmediatamente nos encontramos con una encrucijada: entrar en Ajustes o entrar en Control de habitaciones, para alternar entre estas dos opciones cada vez tendremos que desconectarnos y conectarnos a un punto de acceso WiFi que encontraremos. crear con la Dash Cam. READ GameStop extiende la supervisión manual. ¡Hasta 200 € para actualizar a la próxima generación! Mi consejo es ir a la configuración de inmediato porque mientras espera encontrará una actualización lanzada hace unos días que le permitirá descargar el idioma italiano.

La instalación física del 70Mai Omni es ciertamente un proceso simple, especialmente si opta por la etiqueta electrostática Porque todo, comenzando con el versículo correcto, está guiado por instrucciones ilustradas simples y convenientes. Tenga cuidado de no ocultarlo demasiado detrás del espejo o corre el riesgo de perder la mayor parte de la utilidad de la 360 o casi perder el beneficio de los comandos de «señal izquierda/derecha». Para soltar la cámara del salpicadero, basta con realizar un ligero giro hacia la izquierda mientras se inclina de forma óptima con respecto a la calzada lo suficiente como para ejercer una ligera presión hacia delante. Como les dije en el video, pronto instalaré una cámara de tablero, con un kit de monitoreo y tal vez un módulo 4G tan pronto como esté disponible para nuestro mercado, en el auto de mi papá, quien, al no tener ningún ADAS, estaba emocionado. en la oportunidad de obtener uno, incluso si era solo audio. Si te interesa saber cómo funcionan, ¡te invito a que vuelvas por aquí en unos días o nos sigas en las redes sociales!

Antes de seguir hablando de la funcionalidad del software y las aplicaciones, me gustaría hacer mucho hincapié en la calidad de imagen porque es fundamental por dos motivos. El primero es claramente la necesidad de un perfil alto, sobre todo teniendo en cuenta que gastamos algo menos de 200 euros, Claramente, las expectativas son altas y se cumplen con archivos HDR de 1080p 30/60fps.. La apertura focal se fija en 1,5, excelente especialmente por la noche donde sin el modo nocturno o infrarrojos tenemos una limpieza de imagen excelente. He probado el 70Mai Omni en prácticamente todas las condiciones de iluminación y superficie de la carretera, desde la autopista hasta los adoquines romanos, que se han deteriorado como nunca y son un verdadero enemigo de cualquier tipo de estabilización, especialmente si no es visual. Como puede ver en la revisión del video, el 70Mai Omni se ha defendido bien en todos los contextos: incluso con luz solar directa en la cámara al atardecer, los destellos son limitados y los paneles frontales siempre son claramente visibles.

Sé que los micrófonos no son una parte esencial, pero también los pongo a prueba en todas las condiciones, ya sea en la carretera a 130 km/h con música alta o una llamada de fondo y Mi voz y la del interlocutor siempre han quedado grabadas de forma clara y cristalina.. También en este caso, si tienes curiosidad, deberías ver el video cuando hablo de ADAS para prestar atención a los peatones y ciclistas, porque hay extractos de audio de 70Mai. READ Cómo saber si alguien está visitando tu perfil, pruébalo ahora La referencia final a los clips que se pueden descargar a través de la aplicación con la aplicación de efectos visuales y que, además de ser «instalables en instagram», nos hacen entender cómo funciona el software dash cam y, por lo tanto, cómo interviene ADAS. En la aplicación también podemos especificar si activar o desactivar el sonido así como adjuntar velocidades y coordenadas.

La aplicación 70Mai está llena de funcionalidades como anuncié antes, pero primero quiero hablarles sobre la estabilidad. La aplicación nunca tiene dudas misteriosas, fallas o congelaciones, pero solo tiene una advertencia. Cuando vamos a descargar los clips directamente en la aplicación, sin pasar por el ordenador o el método que más recomiendo, puede pasar que la dash cam se dé cuenta de algo y empiece a grabar, cancelando así la conexión WiFi y teniendo que rehacer todo el procedimiento cada tiempo; Muy frustrante.

Dejamos a un lado esta nota amarga, La aplicación es muy hermosa desde un punto de vista estético y funcional, es la línea de tiempo que nos muestra con instantáneas de video cada momento clave en el archivo, Con la fecha a la vista y en diferentes colores para distintas funcionalidades como VLOG / Eventos / Selfies / Emergencias. La oportunidad de guardar e ir y ver las diferentes rutas tomadas con la cámara del tablero a bordo también es agradable. Las actualizaciones de software se descargan primero en la aplicación, cuando están disponibles, y luego se transfieren a la Dash Camera nuevamente a través del WiFi HotSpot, por lo tanto, sin necesidad de cambiar desde una PC, lo cual es muy bueno.

Como se mencionó anteriormente, la calidad de la imagen es crítica no solo para la calidad de la imagen, sino también porque los ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) dependen meticulosamente de la calidad del video e intervienen de manera sutil tanto durante el día como durante la noche. La alerta de avance automático frontal funciona bienes más conservador que el de mi i20 y con la misma limitación de que si el coche delantero no está perfectamente alineado no siempre nos avisará de la actualidad. El aviso de desvío o abandono de carril también entraba en vigor a altas horas de la noche solo con las luces de cruce de LED iluminando la autovía, que entre otras cosas no tiene alumbrado público, pero hay un límite o incluso cuando salimos voluntariamente del carril de adelantamiento. Se nos avisará de un giro donde no haya conexión con el sistema «stock» de nuestro coche. En Roma, en el tráfico de la ciudad, a veces se convierte en una tortura y, de hecho, después de unos días tuve que apagarlo. Por otro lado, el sistema ADAS que encontré cómodo y bien calibrado es el efecto potencial en el vehículo de adelante. Díganos que disminuyamos la velocidad para evitar una colisión. Por último, pero no menos importante, las advertencias para peatones y ciclistas que a menudo se confunden con motocicletas o scooters son para ciclistas. READ Call of Duty Warzone 2.0, los jugadores están en guerra por las políticas de Activision

En general, los sistemas de asistencia funcionan bien: obviamente no son sistemas activos que interfieran con la dirección o los frenos, pero en comparación con los integrados en el i20, no difieren mucho en términos de efectividad. Para aquellos con un automóvil sin tecnología de asistencia, por menos de € 200 obtienen un buen regalo. Entre otras cosas, me parece un buen momento para hablaros de El altavoz igual de potente Tanto es así que si escuchamos música a un volumen medio, no tenemos problema en notar los avisos de la dash cam.

La función que encontré mucho mejorada en comparación con el muy antiguo 70Mai 1S son los comandos de voz, lamentablemente todavía en inglés (este es el único aspecto que, como se mencionó, la aplicación y la voz de la cámara del tablero ya tienen que traducirse al italiano) pero muy fácil de aprender y repetir. Entre los principales están “grabar izquierda/derecha/dentro/vlog/video de emergencia” y “tomar una foto/selfie” Además de la capacidad de grabar un clip de audio o activar/desactivar micrófonos y puntos de acceso. No tengo una de las mejores articulaciones en inglés, incluso si me lo llevo a casa en un nivel B2, pero de vez en cuando me cuesta dar algunos comandos de voz y he tenido que recurrir a vocalizaciones más ásperas y ‘macarónicas’ que funcionó, esperemos que lleguen pronto los comandos italianos! Cada vez que emitimos un comando de voz, entre otras cosas, la Dash Cam comenzará a guardar el clip desde unos 5 segundos antes de finalizar después de unos quince segundos. En el caso de ADAS o Eventos, cada vez que se notifica algo se empieza a grabar y siempre dura menos de 30 segundos.

Pronto se sacan conclusiones para este 70Mai Omni, a saber, que Por unos 200 euros, con el kit de monitorización nos llevamos a casa un producto muy completo y con un margen de mejora muy amplio gracias al software Y la voluntad de la empresa de respaldar activamente el producto, al menos por ahora. La exageración en torno al producto es mucha, pero se ha respetado en gran medida con el buen desempeño de adas, el lanzamiento instantáneo del idioma italiano y la aplicación, una interfaz bien diseñada y una excelente calidad de imagen que no se extiende a videos de 2k / 4k, pero este producto es probablemente superfluo. Vuelvo a recalcar que si pretendes realizar la compra, debes adquirir el kit de monitoreo y posiblemente una unidad 4G, para que la experiencia sea realmente completa. Esperamos que tal vez para la próxima versión, esta dash cam ya pueda integrar una ranura SIM en su interior para tener una conexión perfecta con el GPS.

