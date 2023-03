Juventus, Italia, La Locatelli, Chiesa: Mancini explica

Enviado a Florencia – “¿El Lucas? Hicimos su aparición, y siempre ha estado con nosotros. A veces se pierde una llamada. Debería plantearse seguir como lo hace porque ante el Inter lo hizo muy bien: jugó uno de los mejores partidos de los últimos meses. Debe seguir trabajando así y volverá con nosotros”. Así, no existe el «Asunto Locatelli» de Roberto Mancini. ¿Quién no llamó al mariscal de campo de juventus Con motivo de estas primeras carreras de Nacional por calificar un Eurocopa 2024 . Una opción que no dejó indiferente al centrocampista de la Juventus: «Estaba decepcionado, admitió inmediatamente después del partido contra el Inter, pero solo puedo pensar en fingir en el campo que puedo merecerlo».

Locatelli sufre su falta de brillantez antes del Mundial y, sobre todo, el cambio de rol en el campo, porque Hace unos meses que no es centrocampista, pero ha estado jugando consistentemente como defensa central. ya que Mancini tiene muchas alternativas: desde jorge a acentuarlos Y cristian . Por no hablar, como ha recordado una vez más el técnico, de que el centro del campo es el único apartado donde hay un gran número de jugadores que pueden ser convocados por la Azzurri. El concepto también se aplica a Frijol (al que Mancini le tenía un gran aprecio en perspectiva) que se quedó en la categoría sub-21 para los amistosos de cara a la próxima categoría europea en junio. Dinamismo, abundancia, que incluye también un centrocampista en crecimiento como Zakani Lacio.

la iglesia se queda en casa

Mancini entonces autorizó el uso de la Pueblos indígenasPor necesidad: «Hace algún tiempo -admito la honestidad intelectual- sostuve que solo los italianos deberían jugar en la selección, pero ahora el mundo ha cambiado, todas las selecciones tienen jugadores o jugadores con doble pasaporte. No hay necesidad de evitarlo: Cada vez hay menos italianos, a nivel Primavera hay partidos sin italianosA los que crecieron aquí y no tienen doble pasaporte nos los roban, y a otros que pueden jugar los dejamos ir al extranjero: es posible que Gnonto, un jugador clave en la Premier League inglesa, que no pudo jugar en la Sampdoria o la Fiorentina? No: El regreso de la Champions League no es un renacimiento del fútbol italiano, porque hay muy pocos propietarios italianos, sino clubes italianos». Alguien que pueda jugar bien iglesiaPero una nueva lesión le impidió enfrentarse al Inter: “Ni siquiera salió de Turín”, comentó desconsoladamente Mancini. El jugador de la Juventus deberá someterse a más exámenes para esclarecer tendinitis Obligándole a jugar menos de 20 minutos ante el Inter.