Return to Monkey Island es el juego más esperado en septiembre de 2022

Dada la gran cantidad de retrasos y salidas estratégicas, la mayor parte de la producción solo debería tener lugar definitivamente en 2023, pero eso no significa que los próximos meses estén destinados a agotarse: la programación de septiembre de 2022 debería ser específicamente indicativa de que el ritmo es compatible. Definitivamente para lanzamientos a corto plazo, así que veamos cómo Return to Monkey Island ha sido votado como el juego más esperado de septiembre de 2022 .

Lo más esperado por el consejo editorial



Back to Monkey Island, una escena que evoca grandes recuerdos

No hay duda de que es el juego más esperado de septiembre antes Multiplayer.it Editores: De la votación interna, Return to Monkey Island quedó primero con una victoria aplastante sobre los demás. Por otro lado, no podría ser diferente: no solo estamos hablando del nuevo capítulo de la serie que hizo historia en los videojuegos, sino también de un nuevo juego desarrollado por el autor principal de los dos primeros capítulos, o Ron. . Gilberto. Esto convierte a Return to Monkey Island en la verdadera secuela de dos grandes clásicos y estamos ansiosos por volver a su atmósfera, aunque el estilo gráfico elegido puede ser controvertido. Por otro lado, Gilbert todavía está claramente en buena forma con un excelente Thimbleweed Park, por lo que realmente esperamos grandes cosas de esta secuela que hemos estado esperando durante años y años.

El segundo puesto, en el ranking interno de juego más esperado de septiembre de 2022, lo ocupa DioField Chronicle, el nuevo RPG estratégico desarrollado por Lancars y Square Enix.



Earthing está a punto de llegar a la versión 1.0

Es difícil no verlo un poco como una especie de secuela espiritual del famoso Final Fantasy Tactics: además de la estructura clásica, incluso el entorno de fantasía medieval con estilo japonés y temas épicos parece recordarlo de muchas maneras. pero es una fascinante identidad original de este intrigante proyecto.

En tercer lugar entre los juegos más esperados encontramos un vínculo entre Grounded y Splatoon 3: el primero es la versión definitiva de la excelente película de acción y aventuras de supervivencia para adolescentes de Obsidian en los años ochenta, mientras que el segundo necesita muchas pocas presentaciones, Dada la fama que ha alcanzado Serie.