Nord Stream ha sido cerrado «indefinidamente» por Gazprom debido a un «fallo». Siemens lo niega: «Puede funcionar». UE: «La falta de fiabilidad de Moscú»

a batalla en la piel de los europeos. Tras las amenazas, el Rusia Nos dirigimos a los hechos. Así que pocas horas después de la reapertura Tubería Nord Stream 1 .poco después de las palabras Úrsula von der Leyen Sobre la voluntad de imponer precio tope del gas viniendo de Moscú, gazprom Decidió que el oleoducto no sería reabierto. Por ahora. ¿Motivo gigante del estado ruso? Nord Stream tendrá que quedarse quieto por un tiempo «indefinido» porque «Fuga de aceite» rastreando en turbinael único actualmente en funcionamiento, en una estación Portovayadonde el gas fluye hacia Alemania. Según Gazprom, un gran fracaso.

Pero él tiene una opinión completamente diferente. siemens energíaque se ocupa de Los trabajos de mantenimientosegún el cual la fuga no constituye una razón técnica para la interrupción del flujo: “Tales fugas normalmente no impiden el funcionamiento de la turbina y pueden ser sellado en el sitio. es un un procedimiento de rutina Es parte del trabajo de mantenimiento «, escribió la compañía en un comunicado. Siemens afirma que «pérdidas similares en el pasado no han llevado a detener las operaciones», y agrega que la compañía «actualmente no tiene la tarea de realizar trabajos de mantenimiento» y que ya hemos “dicho en el pasado que hay otras turbinas. En Portovaya compresor ‘capaz de ejecutar Nord Stream 1. La tubería fue detenido el 31 de agosto, Oficialmente para trabajos de mantenimiento, tenía previsto salir el sábado a más tardar. El oleoducto ya estaba operando a una tasa reducida más tarde, al 20% del potencial, luego de que Moscú decidiera reducir Flotar Hacia Alemania. El anuncio de la suspensión indefinida provocó una caída inmediata del Euro, deslizándose por debajo del nivel del dólar, y una fuerte reacción de la Unión Europea.

Hoy los operadores dijeron optimistas De reactivación parcial, tanto que el precio del gas en el mercado europeo ha bajado hasta casi los 200 euros el megavatio-hora. Los precios subieron después del jefe de la Comisión de la Unión Europea Úrsula von der Leyen Dijo: “Estoy absolutamente convencido de que ha llegado el momento de precio tope del gas de los gasoductos rusos». El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia respondió de cerca Dmitri Medvédev Lo que dejaba claro que el gas ruso “no existiría” en Europa si la Unión Europea impusiera un precio tope. será como el aceite. Simplemente no habrá más gas ruso en Europa». Luego anunció que no habría reapertura por un período «indefinido». La UE respondió: «Otra confirmación de falta de confiabilidad», dijo el portavoz de la Comisión. Eric Mamer Con referencia a Gazprom. El vocero agregó que el anuncio era «también evidencia de la la ironía subordinar RusiaPrefiere quemar su gasolina a los contratos de honor.

a «falta de fiabilidad» También habla sobre gobierno alemánque anunció a través del Ministerio de Economía que ha «implementado medidas Fortalecer Independencia de las importaciones energéticas rusas de manera coherente y pasiva, «entonces» ahora estamos básicamente Mejor equipado de lo que éramos hace unos meses.” Mientras que el Ministro de Transformación Ambiental, Roberto Cingolanitronó: «La chantaje ruso Está claro para todos. Rusia no puede suspender las leyes tan rápido suministros Porque no tiene otros gasoductos para poner ese gas y venderlo en otro lugar. es un póquer «. Por eso advirtió que sin regas instalado al principio 2023Para aprovechar los nuevos suministros africanos, podemos encontrarnos con problemas.

Un escenario ya vaticinado antes David Taparelliresponsable de Nomisma Energia: “Si Rusia cierra hoy el grifo del gas, con las acciones al 83%, alcomienzo de enero estaremos Obligados a racionalizar el consumo. Pero sería mejor empezar incluso antes, para no tener que recortar mucho en los meses más fríos”. Remarcó que durante el invierno “todavía no tendremos las dos nuevas tasas de regasificación. Piombino Y el RávenaEspero que lleguen en mayo. Hemos aumentado las importaciones desde fuera de Rusia, en unos 17.000 millones de metros cúbicos, pero no es suficiente para compensar los 29.000 millones que le compramos a Moscú”.

Por la tarde, los ministros de Hacienda del Grupo de los Siete aprobaron un plan para fijar un precio tope petróleo de quien viene Rusia. En esencia, quienes compren crudo ruso obtendrán servicios garantizados comoSeguro de carga y transacciones bancarias siempre que en Respetar el precio controlado. Debería haber dos límites, uno para el petróleo crudo y otro para los productos refinados. Sin embargo, el comunicado final es algo ambiguo, sobre todo porque no se hace referencia a China e India, que han aumentado significativamente las importaciones de petróleo ruso en los últimos meses, y en algunos casos para revender productos obtenidos de la refinación a países europeos. «En cuanto al precio del petróleo, queremos construir una coalición amplia que vaya más allá del G7, queremos convencer a todos los países de la Unión Europea y más allá», dijo el ministro de Finanzas alemán. cristian lindner. Lo importante es que los buenos resultados se consiguen rápidamente. El G7 quiere un techo en los precios del petróleo». Sin embargo, Moscú ya ha anunciado que, Vía portavoz del Kremlin Dmitri Peskov Que «si los países hostiles imponen un techo al precio de los recursos energéticos rusos, Moscú suministrará petróleo solo a países que estén adaptados a las condiciones del mercado».

El comisario europeo de Economía dijo que el apoyo del G7 al «precio máximo» era un paso importante hacia dos objetivos: privar a Rusia de ingresos para financiar la brutal guerra de Putin contra Ucrania y ejercer presión sobre los precios mundiales de la energía. Pablo Gentiloni. El G7 trabajará para una «coalición global generalizada para acabado de diseño y el nivel del precio máximo y su aplicación conjunta para maximizar su eficacia.” “La Comisión desempeñará plenamente su papel trabajando para lograrconsenso entre nuestros 27 estados miembros para implementar esta medida en la Unión Europea”.