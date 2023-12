Retransmisión en directo de la rueda de prensa.

El Nápoles no consigue los tres puntos ante el Monza, pero la señal positiva llegó de Meret.

21:45

Napoli – Monza, cero goles pero muchas emociones

Nápoles Monza Todavía se discute: 0-0 pero muchos episodios y muchas emociones como el penalti que paró Merrittquien luego se vio obligado a abandonar el campo debido a una lesión (leer todo).

21:30

Napoli-Monza 0-0, Mazzarri expulsado: está enojado en la televisión en vivo

mientras, Mazzarri Se desahogó duramente en vivo por televisión tras ser despedido durante Nápoles Monza (leer todo).

21:15

De Laurentiis: “Pido disculpas al pueblo de Nápoles, toda la responsabilidad recae sobre mí menos Roque…”

De Laurentiis llega a la sala de prensa: «Pido disculpas a los napolitanos, toda la culpa de lo sucedido recae sobre mí, sobre la posición en la que estamos en el ranking. Pero la verdad está entre los pliegues. Una vez que volvamos de… Super Copa Nos volveremos a ver, A. edificio Petrucci, cenaremos juntos y te contaré mi punto de vista. Tienes páginas que llenar, radios de las que hablar, televisiones donde hay grandes expertos: cada uno debe dar su opinión pero también es bueno proteger a los aficionados que deben saber la verdad, que conocen desde dentro sólo a quienes conocen las diferentes situaciones. . tengo que orar Gravina Y rucci Para darle un sentido de justicia y emoción al fútbol italiano: si en lugar de ver partidos de fútbol, ​​miramos partidos de rugby, constantemente intermitentes, entonces no es fútbol. Mazzarri Y paladino Una expulsión no es fútbol. Usar etiquetas como esta no es bueno. Falta el principio de justicia. Evidentemente, al correr le falta oxígeno al cerebro. Quizás los árbitros corren mucho y ven fantasmas. feliz Año Nuevo».

21:06

Paladino a DAZN: Monza puso al Napoli en una posición difícil

Esperando que llegue la rueda de prensa Walter Mazzarri Y aurelio De Laurentiis El técnico de Monza habló con DAZN. Rafael paladino: «Estoy feliz, los muchachos merecen esta gran satisfacción porque trabajaron bien durante la semana y querían hacerlo bien hoy. Hicieron un juego justo y fuerte. Pusieron al Napoli en una posición difícil. He tenido excelentes respuestas por parte de todos, desde aquellos que 'jugaron desde el principio y por quienes Él tomó el relevo. El año pasado terminamos la primera vuelta con 22 puntos, y este año también tenemos 22 puntos, pero con un partido menos. Estamos contentos con este camino”. palabras completas.

20:59

Napoli Monza y Mazzarri darán pronto una rueda de prensa

detrás De LaurentiisWalter Mazzarri también hablará próximamente en una rueda de prensa (Haga clic aquí para seguir la conferencia).

20:39

Napoli – Monza, final caliente

Mucha tensión y ningún gol: el partido entre ambos acaba de terminar Nápoles Y MonzaVálido para la decimoctava jornada de la Liga Italiana (leer todo).

20.20 horas

Conferencia de Laurentiis

Al final del partido contra Monza, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervino en la rueda de prensa.

Estadio Diego Armando Maradona – Nápoles