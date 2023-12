Mira la imagen y abre tu mente: resolver esta secuencia matemática es un juego de niños

¿Eres realmente bueno en los exámenes de matemáticas? Intenta solucionar este problema lo más rápido posible: muchos fracasan.

La mayoría de los exámenes de matemáticas requieren mucha paciencia y esfuerzo. Sólo así existe la posibilidad de completarlo. De lo contrario corres el riesgo de fracasar y no solucionarlo. Desafortunadamente, a mucha gente no le importan estos detalles. Pero si crees que eres realmente bueno resolviendo acertijos, entonces deberías intentar resolver el acertijo de hoy. Se dice que es muy complejo.

En la imagen de arriba puedes ver una serie de números. Esta secuencia matemática en realidad está incompleta. Se deben encontrar números específicos.: Sólo así será posible aprobar el examen. Superficialmente parece que no hay nada que se pueda hacer. Al final nadie sabrá cómo completarlo. Pero si miras más detenidamente puedes encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Cómo se puede solucionar la prueba?

Prueba de matemáticas, todo el mundo se equivoca siempre: encuentre la solución correcta

Para principiantes No deberías pensar que esto es imposible.. Incluso si no puede encontrar la respuesta de inmediato, eso no significa que cualquiera pueda completarla. Todo lo que necesitas es un poco de paciencia. De esta manera podrás estar seguro de que podrás solucionarlo. Los cálculos matemáticos que hay que hacer son muy sencillos. Si entiendes cómo encontrar la solución, podrás seguir leyendo sin ningún problema.

La respuesta correcta es la siguiente. Primero había que multiplicar el número 7 por 2, de tal forma que obtuviera 14, y luego dividirlo entre 2. De esta forma se podía encontrar el número 7. Luego había que multiplicar 16 por 2, para tener 32, que entonces era necesario Eso era dividir por 2 y el resultado siempre era 16. Finalmente bastaba con multiplicar el número 84 por 2. De esta manera se obtuvo el resultado 168, y sirve para la división por 2 que daba el resultado 84.

Siguiendo este procedimiento se puede completar el examen de matemáticas. Pero no te preocupes si no funciona. Esta evidencia no tiene validez científica. Se ofrece a quienes deseen participar. ciertamente, Tendrás otras posibilidades con el tiempo.. Por ahora, puedes limitarte a practicar pruebas de dificultad similar. ¿Es la primera vez que intentas algo como esto? Mucha gente piensa que no podrán completarlo.