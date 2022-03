Resultados del calentamiento, Bastianini el más rápido. 16:00 La carrera – OA Sport

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

12.10: Hay que destacar que las temperaturas que se encontrarán los pilotos en carrera serán más bajas, ya que competirán de ‘noche’ y con luces artificiales.

12.08: Dos rojos arriba, de nuevo no de la plantilla oficial. Bagnaia es sexto con 0.363 y parece estar envuelto en un compuesto blando en la parte trasera, justo detrás de Fabio Quartarato (Yamaha) con 0.262. Morbidelli también lo hizo bien con el otro M1 oficial en 0.409 en octavo, por delante de los pilotos Rins y Mir de Suzuki, y Marc Márquez de Honda también cayó en esta sesión.

12.05 horas: Enea Bastianini confirma muy rápidamente, tras las eliminatorias de ayer. El piloto rumano de Gresini Racing MotoGP ha hecho un mejor tiempo de 1:54.519, por delante del francés Johan Zarco (Ducati Pramac) y la española Aprilia Alex Espargaró por 0.236 en 0.096.

12.02: A continuación se muestra un orden actualizado de los tiempos:

TPV # Jinete brecha 1 23 Cual. Bastianini 1: 54.519 2 5 J. ZARCO +0.096 3 41 un. espargaró +0.236 4 88 METRO. olivera +0.247.0000 5 20 F. Quartarro +0.262.0000 6 63 Y el. Bagnia +0.363.0000 7 89 J. Martín +0.378 8 21 Y el. Morbidelli +0.409 9 42 A. Lluvias +0.421 10 36 J. Mir +0.473

12.00: Zarco pasa a segundo con Ducati Pramac a 0.096 de Bastiani con GP22 Pramac. Esta combinación es duro/blando.

12.00: ¡¡¡Ciencia del ajedrez!!!

11.58: Alex Espargaró subió a segundo con Aprilia en una composición dura/blanda a 0.236 de Bastianini, mientras que Bastianini, Quartararo y Bagnaya rodaban más o menos al mismo ritmo.

11.57: Bastianini sigue en cabeza con un tiempo de 1:54.519, por delante de 0.247 de Oliveira con KTM y 0.262 de la Yamaha de Fabio Quartarato. El francés corre con dos blandos, mientras que Morbidelli es sexto bien a 0,409 de la punta.

11.55: Bagnaia sacudió y mejoró su rebote, pasando al cuarto lugar a 0.363 de Bastianini.

11.54: Marc Márquez fijó el tiempo ahora en 11 a 0.549, mientras que Reigns y Mir fueron sexto y séptimo a 0.421 y 0.473.

11.52: Bagnaia golpea la parte trasera con nueva suavidad, mientras que Marc Márquez puede haber afrontado esta sesión con los neumáticos dañados.

11:51: Bastianini!! 1: 54.519 para Enea que con combinación (blanda/media) llega a lo más alto con 247 pp de margen sobre Oliveira y 262 con Quartararo, que trabaja con dos blandas. Bagnaia es séptimo con 0.510.

11.50: Quartararo afianza el ritmo y mejora su experiencia crono (1:54.654) pudiendo presumir de 112 ppt sobre Oliveira y 243 Martin. Bagnaia 6 a 0.375 que compitió con Márquez en esta vuelta y le ganó. El español se caía en la curva 10 pero sin consecuencias y volvía a estar en el sillín.

11.48: La Yamaha de Quartararo lidera con un tiempo de 1:54.781, por delante de 0.116 Martin y 0.235 Zarco. Bagnaia completó la sexta prueba, pero se anuló su tiempo.

11.45: Inicio de llegada por primera vez: Yamaha lidera a Quartararo con un tiempo de 1: 55.349 para liderar a Vinales con 0.072 y Bezzecchi con 0.072 con el Ducati Mooney VR46 Racing Team. Pero solo estamos al principio…

11.42: Todos están en la pista para una prueba de velocidad de carrera.

11.40: ¡¡¡Empieza!!!

11.37: Espere 20 minutos intensos para prepararse y comprender cómo funcionan los neumáticos. Sin embargo, las temperaturas para este recorrido serán diferentes a las que tendrán los pilotos en la carrera (16:00 horas).

11.34: Entonces, hay muchas respuestas que esperamos en este calentamiento.

11.31: Sería interesante entender cómo manejó Enea Bastianini la carrera: “Es la primera vez que voy delante en la salida, no sé cómo voy a tener que hacer la carrera, normalmente siempre se recupera, por suerte mañana no… no sé si lo haremos. todo estará más cerca, pero creo que Honda y Suzuki han dado un salto importante hacia delante. La gestión de la carrera definitivamente será diferente. Todavía no tenemos una respuesta, tenemos que mirar los datos. Medio y suave tienen sus pros y sus contras. Ahora diría los medios, pero necesitamos más verificación.«.

28.11: Mucha fe en las palabras de Marc Márquez: “En Qatar, el podio es una victoria. Mañana habrá muchas cosas que gestionar, espero una carrera por equipos, y hay que ver qué hacen los demás. Estamos en la primera carrera, tenemos que apretar, vamos a dar el 100%, pero al mismo tiempo sabemos que no somos los más rápidos. Tuvieron problemas hoy después de un gran comienzo en la primera práctica libre, pero en general los dos más rápidos son los dos pilotos de Suzuki.«.

11.25: Una situación difícil para Yamaha, según confirma Fabio Quartararo: “Otros han dado un paso muy grande, las motos han cambiado, no es la misma situación que el año pasado. Esperaba hacerlo mejor, pero sinceramente no sé qué decir… Cuando no tenemos el control de la espalda, luchamos, no podemos acelerar en ciertas situaciones, y esa es la mayor diferencia. El domingo intentaremos algo porque no estoy mal a mi ritmo. Y haré lo mejor que pueda, prestando atención a los neumáticos. Si empezamos bien, podemos terminar con un buen resultado.«.

11.22: «Me sentí mecánicamente limitado hasta el cuarto entrenamiento libre, no tenía sensaciones delante, tenía un mal presentimiento, no podía ser tan flexible como quisiera, luego en la FP4 hicimos un cambio en la moto que hizo que esa sensación se repitiera. . Fue mejor encontrarlo ayer, sabemos que prácticamente siempre hay que sacrificar algo, en mi opinión cometimos el error de sacrificarlo el fin de semana en carrera pero es conveniente.Las palabras de Bajnaya tras las eliminatorias.

19.11: Joan Mir saldrá octavo, justo por delante de Bagnaia, serio candidato al podio. En cualquier caso, si la Ducati realmente tuviera algo más que las demás, entonces la afirmación del forastero no sería de extrañar. En este sentido, la experiencia en la gestión de neumáticos conlleva riesgos cruciales, como ocurrió en 2021.

16.11: Así que, de los tres aspirantes al título, el que parece estar en mejor forma es Márquez. Sin embargo, tenga cuidado de no subestimar las motos Suzuki, por lo general hacen más en la carrera que en la vuelta rápida.

13.11: Misma intención que Joanne Mir y Alex Raines se ven obligados a recuperarse después de un contrarreloj pasivo. Las ambiciones también se comparten en Yamaha, donde ahora se conocen los problemas de aceleración del M1.

11.10: Dicho esto, veremos una sesión muy incierta ya que los caballeros de Suzuki y Honda y Marc Márquez podrían estar ansiosos por demostrar lo fuerte que es en la carrera.

11.07: Hay que intervenir en el caso de Francesco Bagnaia. Solo durante la FP4, el piloto de Piedmont obtuvo las respuestas requeridas de la GP22 y es por eso que tendrá que aprovechar este calentamiento para tener más claridad sobre qué neumáticos usar.

11.04: Los españoles Jorge Martín (Team Pramac) e Ina Bastianini (Gresini Racing) son los mejores durante la calificación, pero necesitan configurar bien los ajustes para ser consistentes.

11.01: Será una curva importante para entender el equilibrio en la pista. Ducati tendrá que encontrar respuestas tanto en quién empezará delante de la parrilla como en quién empezará desde atrás.

10.58: En la pista de Lusail, los equipos deberán afinar los últimos detalles de cara a la carrera del domingo.

10.55: Buenos días y bienvenidos de nuevo a LIVE LIVE para calentar motores para el GP de Qatar, primera ronda del Mundial de MotoGP 2022.

Foto: Click en MotoGP.com