Restricción de información. Santoro está preocupado por el caso Giletti-La 7

El caso del cierre de Non è l’Arena, el programa de La7 dirigido por Massimo Giletti, preocupa no poco a Michel Santoro. “Lo que pasa en La7 es una restricción de la información como la conocíamos antes, porque no es normal que un programa cierre de la mañana a la noche sin dar una razón clara”, dijo el líder de la banda sobre la polémica en torno al repentino y temprano cierre del programa de entrevistas dominical de Giletti.

“Yo soy diferente a Giletti, él le paga a Bayardo, nunca le pagaré a alguien como Bayardo -Santoro habla de Andkronos-, sin embargo, aún con las diferencias debidas a ambos, el hecho es que cerrar la transmisión a bocajarro sin decir que hay cosa seria que motiva esto algo raro me preocupa que una de las editoriales mas libres en este campo en este momento (Urbano Cairo, ed.), porque era mas libre y sensible con sus autores y sus lideres. un círculo que se hace cada vez más pequeño». Santoro comenta la historia así: “Muchas veces me invitan a varias transmisiones, pero nadie me ofrece hacer una transmisión, y esto es importante, la información es cada vez más aburrida, más compacta.