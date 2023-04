Exención fiscal estándar para niños en Francia – Economía

En Francia, el recaudador de impuestos es tradicionalmente generoso con las familias numerosas y reserva muchos beneficios para las familias durante el período en que los niños crecen en casa y dependen de sus padres.

La fórmula mágica que activa el mecanismo de exención es el «cociente familiar», según el cual las autoridades fiscales tienen en cuenta en sus declaraciones de impuestos el número de personas que forman parte del núcleo familiar. Los ingresos, ya sujetos a impuestos generales progresivos, se dividen por el número de personas que viven bajo un mismo techo: cada niño cuenta por la ‘mitad’, que se suma a las dos partes principales (adulto). El cálculo final del impuesto depende del número de partes en que se divide la renta y disminuye significativamente si se aumentan las partes. En particular, si tiene más de tres hijos, cada hijo después del número 3 se cuenta como una parte entera.

La ventaja fiscal de este mecanismo es de 1.570 € (según la última declaración) por medio partido.

Así, una pareja con dos hijos podrá ahorrar hasta 3.140 euros en impuestos. Con tres hijos, los ingresos pueden alcanzar los 6.280 euros. Cada hijo adicional cuenta con 3.140 euros de desgravación.

Ciertos casos (hijo no válido, solo un padre en el kernel, etc.) proporcionan otras «medias partes» para restar del total. Para los menores, el crédito fiscal es automático, pero también es fácil agregar hijos adultos en su declaración de impuestos siempre que no hayan comenzado a trabajar y no tengan ingresos suficientes para mantenerse. El único requisito es una edad máxima de 21 años, que sin embargo se convierte en 25 si demuestras que eres estudiante.