Resplandor de antibióticos – Corriere.it

Cada época tiene sus crisis. Los conflictos, la migración y el clima están entre las principales preocupaciones de hoy. Por el contrario, en los últimos dos años los problemas de salud han perdido algunos puntos en términos de importancia. Esta es una situación comprensible, sobre todo por la presión mediática que la pandemia ha causado hasta ahora. Más de 7 millones de muertes Es un shock global con pocos precedentes, pero no debemos acostumbrarnos. Si los patógenos ya no aparecen en los titulares hoy, eso no significa que hayan desaparecido y no puedan volver a impactar vidas y economías en el futuro cercano.

Sin embargo, el autor no se limita únicamente a la biología molecular y los protocolos de uso de antibióticos en los hospitales. Esto es bueno, porque los mejores capítulos del libro son aquellos en los que se invita al lector a explorar aspectos del tema que al principio pueden parecer menores, pero que no lo son en absoluto. La primera es la relación entre el uso de antibióticos en ganadería y agricultura y la resistencia que desarrollan las bacterias. El uso excesivo y mal regulado de antibióticos en granjas y campos de cultivo, especialmente fuera de la Unión Europea, está de hecho exacerbando la situación, reforzando las cepas y favoreciendo la selección de cepas más rebeldes. El segundo es la falta de nuevos antibióticos en el mercado. Parece increíble, pero La resistencia también crece porque las empresas farmacéuticas ya no invierten en este sector.Considerándolo no rentable. “La prueba de ello – señala Marchetti – es que en los últimos cincuenta años sólo se han introducido en el mercado seis nuevas clases de antibióticos”. Lo cual es malo, si tenemos en cuenta que una de las pocas formas de salir de esta lucha constante entre nosotros y las bacterias es producir constantemente nuevos antibióticos que los microorganismos aún no han encontrado.