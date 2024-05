Edad, profesión, amigo, vida privada.

Sarah Toscano, así se llama la ganadora de Amici 23. La cantante hizo equipo con Lorella Cuccarini, una de las concursantes más jóvenes del concurso de talentos, y el sábado 18 de mayo levantó el ansiado trofeo. A pesar de su corta edad, ya ha publicado cuatro obras inéditas: “Touchè”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” y “Sexy Magica”.

Sarah Toscano, ¿quién es ella?

Sarah Toscano nació en Vigevano (Pavía) en 2006, de padre Marco y madre Petra, y tiene 18 años. Maria De Filippi la presentó como una niña «terca, caótica, independiente y competitiva», que canta desde pequeña porque cantar es liberador. Además de cantar, Sarah es una gran aficionada a los deportes: en 2020 ganó el campeonato regional de tenis, compitiendo por el Club Deportivo Silva Alta. “Sarah tenía cinco años cuando empezó a estudiar piano y al poco tiempo empezó a participar y ganar concursos internacionales. Es así, cuando decide dedicarse a algo, tiene que llegar a lo más alto. Pero cuando no lo consigue, lamentablemente sufre mucho. “Pasó con el tenis, cuando se dio cuenta de que no podía jugar a un alto nivel, lo dejó”, dijo el padre del cantante a DiPiù TV. “Su otra pasión es el karaoke. Varias veces fue tan buena que algunas personas me preguntaron si era cantante profesional, entonces la escuché interpretada por el profesional de la música Andrea Dolio, un manager de prestigio internacional, la escuchó y luego la llevó. al estudio de grabación donde Sarah grabó sus primeras canciones”. “Lo que pasó después está ahí para que todos lo vean”, añadió el padre Marco en relación a su hija. En 2022, Sarah estaba entre los veinte finalistas de la región de San Remo. Elegido como concursante del San Remo Giovanni, el cantante ganó la placa dedicada a Vittorio Dei Scalzi.

experiencia amici

Entre los concursantes que más lucharon al principio, Sarah se convirtió en una de las mejores concursantes y la favorita del público con el paso de los meses. Después del desafío inicial con Alice por un lugar en el programa, la cantante tuvo que luchar varias veces por su lugar en el programa, y ​​finalmente recibió la camiseta dorada de la noche de manos de Lorella Cuccarini. Pero su viaje fue el más dramático, con una transformación que sorprendió al público en el estudio y en casa. Entre sus mejores interpretaciones se encuentran el tema «Mappamondo», que también ganó en el concurso de canto inédito junto a Ermal Meta, y «Sexy Magica», su último tema inédito.

Vida privada

No se sabe mucho sobre la vida privada de Sarah. Durante los meses de Amici, la cantante se acercó a otra concursante, Holly Francisco, con quien coqueteó brevemente. Posteriormente el público asumió otra historia con otro cantante, Holden, pero los dos inmediatamente lo negaron.

