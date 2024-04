Resfriados y alergias, ¿los sprays nasales descongestionantes son adictivos? He aquí cómo evitar este riesgo.

Dependencia física

No es una verdadera adicción, explica Jonathan Bernstein, alergólogo e inmunólogo de Cincinnati. Los New York Times – Porque no cambia la química cerebral, sino el uso constante de descongestionantes (aerosoles o incluso gotas nasales) Aumenta la sensación de asfixia porque aumenta la obstrucción de los senos nasales.. Entonces la dependencia física es un fenómeno real, porque si no usas el spray, sientes que no puedes respirar.