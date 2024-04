Amigos, ¿la ex profesional Lorella Puccia se dirige al divorcio? Explosión social

Una historia de amor nacida en 2016, la historia entre ellos. Lorella BucciaBailarin profesional amigos e hijo del agente VIP Lucio Presta Niccolo. Los dos se conocieron detrás del escenario en Zhao Darwen y no se han separado desde entonces. Ocho años después, tienen matrimonio y una hija, pero desde hace un tiempo parece que Niccolò ya no aparece en las historias de Instagram de la bailarina. La pareja, muy activa en las redes sociales, levantó algunas sospechas y Laurila se desahogó en las redes sociales, para acallar los chismes.

El arrebato de Laurelella

Lorella Buccia Los mensajes inundaron después de que muchas personas notaron la ausencia de su esposo. Niccolò Presta Desde sus historias de Instagram donde siempre estuvo presente. ¿Aire de separación? Nada más allá de eso, simplemente elige Presta.

«Aquí respondo brevemente a una pregunta que he estado leyendo mucho últimamente, sobre todo de forma directa. Una pregunta que nos interesa a mí, a mi marido y a mi marido. Separación. Respondo, sobre todo a los que me siguen desde hace tiempo y me mandan mensajes de cariño, que todo está bien, y escribo estas líneas y pongo la bocina en el suelo porque como dicen en Nápoles “los ojos secos son peores”. que los ojos agrietados”. Ése» – escribió Ha Lorella en sus historias de Instagram -. Dicho esto, creo que la sospecha surge de la falta de presencia de Nick en las redes sociales. La razón por la que no lo he visto proviene de su decisión de no aparecer y no usar redes sociales y obviamente respeto su elección, pero no te preocupas que seguiré dañando sus plantas sin querer, que me negaré a rascarlo como siempre y sin duda que dejaré sus días completamente incompletos.».

