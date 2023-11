Reseña del caparazón y la serpiente del ruiseñor.

Llega a los cines el capítulo final, la precuela de la saga Los juegos del hambre. Ballad of the Nightingale and the Snake presenta a dos artistas carismáticos que no decepcionarán a los fanáticos. Revisado por Daniela Catelli.

Once años después del estreno de la primera película y ocho después de la última, que Francisco Lorenzo La historia mencionada en los primeros tres libros de Susan Collinsla adaptación de la precuela está a punto de llegar a los cines: Hubo mucha anticipación y también cierta inquietud por parte de los fanáticos por el lanzamiento de este Los juegos del hambre: la corteza del ruiseñor y la serpienteen el que el mismo director devuelve a la gran pantalla este mundo a los orígenes de los juegos, adaptando la novela de Collins de 2020, que se centraba en la educación emocional del futuro presidente, el cruel Coriolanus Snow, que interpretó de maravilla en la trilogía. Donald Sutherland. Fue presentado en su estreno mundial con un fan show en Cómics y juegos de Luca., en medio de una multitud de espectadores con rosas blancas (instrumento) en las manos, como las que le regalaron al joven Snow cuando llegó para rendir homenaje a Lucy Gray-Bird, la película estuvo a la altura de las expectativas, ofreciendo incluso algunas sorpresas. Incluso sin Jennifer Lawrenceprotagonista último de la trilogía cinematográfica, la saga sigue ofreciendo motivos interesantes, gracias a las actuaciones de los dos carismáticos héroes: Raquel Ziegler Parecía más convincente en el papel de Nightingale Lucy Graybird que en su actuación en West Side Story No hay duda de sus habilidades para el canto, mientras que a nosotros nos sorprendió su carisma. Tom BlytheCapaz de traspasar la pantalla y plenamente capaz de recordarnos su personaje de joven sin convertirlo en una imitación estéril. No es sólo su (vago) parecido físico con Sutherland, sino el trabajo que el actor hace con su cuerpo y su voz a lo largo de la película (para quienes la ven sin doblaje). READ Adiós Ornella Vanoni El anuncio que nadie quería escuchar Esta fue probablemente la apuesta más difícil. Francisco Lorenzo: Si los maestros traductores no lo adivinaran, la historia, tan repetitiva y prolongada en la novela, pronto perdería interés. Además, esta vez el director sigue el camino inverso a las dos últimas películas de la serie que dirigió: si adapta el último libro de la trilogía en dos películas, aquí despoja la historia de todas las largas líneas y subtramas, apuntando a la Lo esencial, centrado sobre todo en La relación entre Snow, su amigo Sejanus y Lucy Gray, acelera (pero no simplifica) el camino de transformación del joven y ambicioso estudiante en el defensor más convencido de la desigualdad social y económica en el cargo. -La Guerra Mundial de Panem y la perpetuación de juegos crueles. La historia sigue de una manera interesante. golpe La película gira en torno a un joven que tiene un gran potencial, pero que, ante la tentación del poder y el éxito, y con el asesoramiento adecuado de su jefe, el Dr. Gul, desarrolla sus rasgos negativos y mata lo que ama. Coriolano, un favorito natural, con una apariencia atractiva y un ingenio agudo, es un ganador natural: incluso si lo que queda de su noble familia capitolina ha caído en desgracia y está literalmente muriendo de hambre, él se destaca entre la multitud. Los estudiantes lo aman y/o lo envidian, el ingenuo forastero Sejanus confía en él, cree en su sinceridad e ignora su tormento interior, el creador del juego Casca Highbottom le teme por razones que descubriremos más adelante, y el malvado doctor Volumnia lo retiene. Demonio necrófago. Lo observa porque se da cuenta de que en él posee el material perfecto para moldearse y perpetuar su creencia en los juegos y la crudeza inherente al ser humano. Cuando en los Décimos Juegos del Hambre, acompañado por la joven Coffey del Distrito 12, la valiente Lucy Gray Bird, Coriolanus descubre el coraje y el orgullo de la niña, y la complicidad que se desarrolla entre ellos parece haber generado un gran amor que podría cambiarlo. Pero las cosas se complican cuando él decide ayudarla en la arena de forma no autorizada. READ ¡Silvia tiene la oportunidad de salvar el volcán y todo gracias a Rossella! La película se divide en tres partes y en la mitad, como en la novela, cambia de dirección. Los juegos son sólo una parte del todo: implacables y, obviamente, en una versión más primitiva, no el centro de la historia, porque lo que interesa al narrador y al director es precisamente el carácter de apertura de Coriolano al mal, que encontrará su cumplimiento en su experiencia en el exilio como pacificador. Desde el punto de vista de las actuaciones, los escenarios y los efectos especiales (quizás con un poco convincente exceso de CGI en las escenas con serpientes multicolores), Los juegos del hambre – Canción del ruiseñor y la serpiente Efectivamente, pinta un mundo enojado (hiper)realista, con pocas pausas rurales, donde la guerra y el odio continúan cobrando víctimas inocentes (niños), las divisiones de clases son extremas y la impiedad triunfa sobre la empatía: muy similar al mundo en el que vivimos, en el que la La saga refleja fielmente. El mal corrompe, el odio es como la nieve, la nieve se posa silenciosamente en las cimas, ocultando a la vista lo que hay debajo, el amor no es lo suficientemente fuerte para derrotarlos, la traición es recompensada con posiciones de liderazgo y una vez que se cruza el umbral de la decencia humana, los sentimientos se disipan. . El miedo a la muerte se extingue, junto con el dolor, y más bajas y destrucción darán como resultado un círculo vicioso que sólo podrá detenerse mediante una rebelión masiva liderada por los héroes. Quizás por eso nos gusta tanto esta serie: más allá de sus ya obsoletas similitudes con Batalla real, son películas que hablan a los jóvenes con franqueza e incluso con un poco de sano pesimismo, y con Katniss y Lucy Graybird crean dos personajes femeninos llenos de fuerza pero también de vulnerabilidad y misterio (especialmente en este último caso). Porque incluso si los tiranos dividen el mundo en blancos y negros, enfrentándose entre sí y continuando beneficiándose de las divisiones, los héroes también deben estudiar nuevas estrategias de supervivencia y lucha. Nada es fácil, todo hay que superarlo y defenderlo, especialmente la libertad. READ Contraje el virus mientras viajaba por Europa. Es una guerra, no entiendo el problema de la falta de fax »- Corriere.it Finalmente, la saga también ofrece una crítica específica y oportuna de la sociedad del entretenimiento que tan bien conocemos, en la que el público local debe apasionarse por lo peor para elevar los ratings y el compromiso social con un país fundado en el terror y la venganza. El logo de Panem et Circenses nunca ha estado tan bien ilustrado como en esta serie de fantasía: y esto no es un logro pequeño para un producto de entretenimiento. Para concluir, una referencia a los excelentes héroes participantes: Peter Dinklage Pinta un hermoso cuadro de un hombre destrozado, el gran actor, Viola Davis ella es una gran villana Jason Schwartzman Nunca pierde el ritmo como mago/presentador del juego, dándole a su personaje el entusiasmo adecuado sin convertirlo en una caricatura. Después de todo, todavía estamos en el principio, antes de que el espectáculo en la arena se convierta en los looks coloridos, exagerados y modernos y los peinados extraños que conocemos. ¿Que pasará ahora? ¿Realmente terminará? Si es así, diríamos que no fue tan malo después de todo.