Repostar gasolina es un dolor de cabeza para el pueblo venezolano

Caracas – El colapso de la industria petrolera y la venta de combustible a dos precios diferentes han obligado a la mayoría de los venezolanos a esperar horas para repostar. Porque pagan en dólares.

El suministro de combustible es cada vez más escaso, lo que permite a los militares proteger las estaciones de servicio y las estaciones de servicio de la especulación y los automovilistas que quieren pagar más para evitar las esperas sin parar durante más de 24 horas. .

Lamento diario

Durante años, los venezolanos han estado asociados con «grupos de WhatsApp» desde la mañana y han estado siguiendo las redes sociales para conocer los avances del repostaje de gasolina en las estaciones de servicio de todo el país. Este es el nuevo «juego nacional» que tomará la mayor parte del día.

«¿Sabías que el tanque llegó a la estación de servicio de Bello Monte?» Las preguntas frecuentes en los «chats» deberían ayudarlo a comprender el tiempo de espera para su turno.

Muchos comienzan a hacer fila la noche anterior. Duermen en el auto, comen bocadillos y traen café y leche en un termo para el desayuno.

Las redes de seguridad social «inventadas» por el gobierno – como algunos han llamado en broma la «misión del petróleo» – «misiones sociales» – se han convertido en el verdadero «camino de la cruz». Desafía la paciencia de los ciudadanos, que se ven obligados a tolerar los «golidos», es decir, los que pagan «por debajo del mostrador», el ayudante de la gasolinera o el soldado de guardia para no hacer cola. De este modo, las expectativas de otras personas son aún mayores. Hay quienes se van a casa cuando están llenos y vacían el depósito hasta la última gota de gasolina y vuelven a hacer fila. Se trata de una “reserva” que se utilizará durante una grave crisis de escasez de gasolina o cuando se anticipen largos viajes a la provincia.

“¿Hasta cuándo se tolerarán estos abusos y esta flagrante corrupción?”, Se pregunta uno en las redes sociales.

El país comenzó a quedarse sin gasolina en 2014 debido a la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura minera estatal administrada por PDVSA. Según los «informes» de la OPEP, el déficit en inversión y mantenimiento provocó una caída del 80% del PIB. Así, la refinación de petróleo crudo en combustible se ha reducido de 500 mil barriles por día a alrededor de 50/60 mil. Estas son estimaciones conocidas por expertos en la materia y locales, ya que los funcionarios calificados no brindan estadísticas oficiales. No solo en el sector petrolero, sino también en la macroeconomía, industria, comunidad, hospital y muchos más.

En Venezuela, la gasolina tiene dos precios. El subsidio es de 0.10 bolívares ($ 0.023) por litro. Y hay uno “internacional”, 0,50 dólares el litro. A precios subvencionados de la gasolina, el tiempo de espera ha aumentado a: 120 litros mensuales para automóviles y 60 litros para motocicletas. Es posible repostar sólo una vez a la semana y según la última matrícula. Además, no todas las gasolineras están autorizadas a distribuirlo.

«$ 100 por día»

La producción y distribución de gasolina depende de la petrolera estatal PDVSA, y las estaciones de servicio que alguna vez fueron administradas por operadores privados y multinacionales extranjeras ahora son de propiedad estatal y se entregan a empresarios cercanos al gobierno o al ejército. Otros son administrados por «colectivos» (en su mayoría grupos progubernamentales violentos y armados). En algunos barrios, este tipo de «milicias civiles» dicta el ranking de los automovilistas, mientras que los militares dan acceso a las gasolineras. Los asistentes militares y de gasolineras pagan $ 10 o $ 20 para repostar a los automovilistas (lo que puede costar al menos dos o tres veces la capacidad del tanque del automóvil). En resumen, un mercado negro a pleno sol es tolerado por el gobierno y administrado por las fuerzas del orden.

La gestión de los restaurantes en las autopistas también es un factor de fricción entre los militares y los militantes. Para poner fin a estas diferencias, se requirió varias veces la intervención del líder del partido gobernante PSUV antes de que ambos bandos pasaran de las palabras a la acción.

«Dame $ 100 y el resto depende de ti», le dijo un sargento de «viaje» a un comerciante el día anterior.

«Quiero cambiarme en otra gasolinera porque solo estoy cobrando $ 40 al día», dice el mismo «ciclista» que le preguntó a un teniente.

Según rumores, algunos «colectivos» exigen la «asignación» de autos de las estaciones de servicio para repostar a precios subsidiados, mientras que otros exigen una parte de lo recaudado. La demanda, siempre satisfecha, se hace junto con la amenaza de las armas. Argumento muy confuso.

Pero no existe una estructura única y clara del sistema.

Reuniones y campañas

Una rueda de prensa realizada por «Infobae.com» reveló que parte de los ingresos por la gasolina deben ir a una persona jurídica, al menos en el estado de Táchira, quien es «temporalmente» creado por el gobierno como un «guardián». Debe abolirse el poder de los alcaldes y los líderes regionales de la oposición.

El artículo dice que se entregarán al cuerpo unos tres millones de dólares mensuales a través de gasolineras. El dinero invertido para financiar campañas políticas y «colectivos» es para «defender la revolución» a toda costa y de cualquier forma.

La periodista Sebastiana Pérez explica: «Una cosa es la gestión, otra es la gestión y otra es el control. Y mucho menos saber cómo se gestionan las estaciones de servicio en el país, no es fácil de entender».

«Como un gato en la casa …»

Solo están garantizados los impuestos de los automovilistas que se ven obligados a esperar sin cesar durante horas para no gastar la mitad o más de su salario en repostar. Algunos, los más resignados, se lo toman como un juego. Otros, en cambio, dejan vapor en las redes sociales y están investigando a «colidos», guardias y funcionarios. En particular, si el cambio de matrícula coincide con un fin de semana. Es obvio que las discusiones entre los conductores y con los militares no disminuyeron los argumentos.

Incluso aquellos que tienen el dinero para pagar $ 0.50 por litro, si el camión cisterna aún no ha llegado no siempre está exento de la cola que dura de media hora a dos horas. Posteriormente, debido a la escasez de combustible, el número de estas gasolineras se fue reduciendo paulatinamente. Estos, según cifras oficiales, son hoy 1.568 a nivel nacional.

Si viajas, la provincia se convertirá en un «infierno» si no en un «infierno». Es necesario informarse sobre las gasolineras que aún están en funcionamiento y cuáles de estas gasolineras están ubicadas. Luego calcule la distancia entre uno y otro, especialmente en carreteras con mucho tráfico. Existe el riesgo de quedarse sin gasolina a la mitad con el riesgo de ser víctima de los delincuentes.

La escasez de gasolina no parece ser una solución a corto plazo, considerando las dificultades que PTVSA no puede superar. Por otro lado, todos los servicios públicos del país son “para producir agua”. Grandes dificultades para todos, gas, luz, agua, transporte … todos sin excepción.

“Tener internet en Venezuela hoy es como tener la puerta de un gato abierta en casa: va y viene cuando quiere. No sabes cuándo volverá, no sabes cuánto tiempo tardará «, bromeó en las redes sociales.

Roberto Romanelli / Comité Editorial de Caracas