Invertir en los mercados financieros es una de las formas más sencillas de multiplicar sus ahorros. Para ganar grandes sumas, no necesita un gran capital, incluso pequeños ahorros mensuales durante mucho tiempo pueden generar grandes sumas. Realmente es inimaginable lo que sucede al invertir 100 € mensuales al 10% en lugar de dejarlo en la cuenta corriente.

El comienzo del año puede ser una oportunidad para comenzar a ahorrar e invertir en los mercados financieros. Las bolsas de valores han logrado mucho en el último año. Por ejemplo, un ahorrador que invirtió en nuestro índice Ftse Mib a principios de año obtuvo una ganancia del 23%. Si hubiera invertido en acciones de Unicredit, habría aumentado su capital en más de un 70%.

Es inimaginable lo que pasa por invertir 100 € mensuales al 10% en lugar de dejarlo en la cuenta corriente

La mayoría de los ahorradores prefieren dejar su dinero en la cuenta sin invertirlo en los mercados por dos razones. La primera razón es el desconocimiento de los mercados financieros y, por tanto, el desconocimiento de dónde invertir el dinero. La segunda razón es la falta de capital inicial. Estos ahorradores están convencidos de que 100 euros al mes es una pequeña cantidad que no vale la pena la inversión.

A veces no es fácil ahorrar 100 euros al mes. Sin embargo, no es difícil ahorrar esta cantidad incluso para aquellos que no tienen grandes salarios. ¿Le gustaría dar propina? Sobre cómo ganar 10.000 € partiendo de cero en 64 meses con croissants y cigarrillos.

Averigüemos qué le ocurre a un ahorrador que decide invertir solo 100 euros al mes en las bolsas de valores. Una de las soluciones más simples es hacer un esquema de acumulación de ETF. Prácticamente todos los comienzos de mes, el ahorrador invierte 100 € en el fondo de intercambio comercial elegido. Supongamos también que, en promedio, un ETF puede generar un 10% anual. Veamos a través de esta estrategia de inversión cuánto se puede acumular en 5, 10, 20 y 30 años.

Convierte 100 euros al mes en 228 mil euros

Un ahorrador que invierte 100 € al mes con una rentabilidad anual del 10%, después de 5 años ha recaudado un capital de aproximadamente 7000 €, de los cuales 1800 están en interés. Si el ahorrador sigue invirtiendo durante 10 años, al final del plazo habrá cobrado más de 20.000 euros, de los que unos 8.600 euros están en intereses.

La cifra se vuelve muy interesante si la inversión continúa durante 20 años. Al final de este plazo, el capital será de más de 76.000 euros, de los que más de 52.000 euros están en interés. ¿Y si el ahorrador siguió invirtiendo durante 30 años? Entonces el capital pasa a ser 228 miles de euros, de los cuales 191 miles de euros son intereses.

Estas cifras se obtienen a una rentabilidad del 10% anual. Puede parecer una hipótesis arriesgada pero no lo es. Hemos visto cómo nuestro mercado de valores ha subido un 23% este año. Hay índices, como el S & P500 USA, que ha ganado una media del 10% anual durante los últimos 20 años. Vanguard S&P 500 ETF (Isin: IE00B3XXRP09) en los últimos 10 años ha tenido una rentabilidad media del 15% anual. Por tanto, no es inconcebible que mantengas este promedio durante los próximos 30 años.

profundizar

Para ganar 100.000 €, ¿cuánto inviertes en esta herramienta excepcional y durante cuánto tiempo?