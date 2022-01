Reportaje «Publicidad pura» – Corriere.it

Desde Gian Guido Vicky

El Papa emérito respondió al expediente que lo acusa de encubrir 4 casos

Ciudad del Vaticano – José Ratzinger Quien acusa a los expertos de «Promoción del estado de ánimo», publicidady «pura especulación» en su contra. Y expertos que consideran «inquietantes» sus interpretaciones. C.Contiene pasajes muy desafiantes, The Independent Report de 1893 páginas, Redactado por la firma legal Westpfahl Spilker Wastl, que está reconstruyendo 497 Abuso infantil cometido en la iglesia de Munich De la posguerra acusa al Papa Emérito ‘comportamiento incorrecto’ porque no actuó en ‘cuatro cuestiones’ cuando presidía la diócesis de Baviera, De 1977 a 1982 .

unas setenta paginas, en particular, está dedicado a las cuestiones discutidas por el entonces Arzobispo e identificadas por los Números 22, 37, 40 y 42. Ratzinger, leemos, afirmó que “Cada caso de agresión sexual y cada maltrato es horrible e irreparableExpresó su profunda simpatía por las víctimas de abuso sexual. Su memoria, a los 94 años, aparentemente «todavía es muy buena hoy» y cuando dice que «no recuerda a una persona o evento en particular» no se trata de incertidumbre sino de la convicción de que «nunca ha conocido a la persona o quién lo hace». no conocer los hechos ni el documento».