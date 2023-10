Rendimiento de Wall Street en la sesión del 13 de octubre de 2023

Principales índices bursátiles de EE. UU. Actuaciones mixtas grabadas En la última sesión de la semana.

El índice Dow Jones subió un 0,12% hasta los 33.670 puntos, mientras que el índice Standard & Poor’s perdió un 0,5% hasta los 4.328 puntos. El peor comportamiento del índice Nasdaq (-1,23% a 13.407 puntos).

Un día volátil para Citigroup (-0,24 % hasta 41,43 dólares desde un máximo intradiario de 43,32 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2023, cerró el período con un beneficio por acción de 1,63 dólares, muy por encima del consenso de los analistas de 1,25 dólares. Los ingresos también superaron las expectativas.

Los comerciantes expresaron su agradecimiento por el informe trimestral emitido por JPMorgan Chase (+1,5% a 148 dólares). El gigante financiero estadounidense cerró el tercer trimestre de 2023 con un beneficio por acción de 4,33 dólares, frente al consenso de los analistas de 3,9 dólares.

Las acciones del sector petrolero tuvieron un buen desempeñoEsto después de que el precio del petróleo crudo en Nueva York (el contrato finaliza en noviembre de 2023) superó los 87,5 dólares por barril. Las acciones de Chevron y Exxon Mobil subieron un 1,76% y un 3,19%, respectivamente.

Pero en fuerte caída tesla (-2,99%).