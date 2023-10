Cualquiera que ame a Israel hoy critica la política de ocupación

El conflicto palestino-israelí

Nos comunicamos con Gad Lerner para que comentara sobre la guerra entre Hamás e Israel. El periodista, una de las voces críticas dentro del judaísmo italiano: «Quienes hoy aman a Israel son aquellos que señalan que la cuestión palestina no puede quedar atrapada en una olla a presión durante 56 años. Seguirán llamándome traidor, pero yo «Continuaré frecuentando a la comunidad judía y diciendo cosas que no son ciertas, porque esta es la verdadera manera de ayudar a Israel».

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones El conflicto palestino-israelí

No creemos que la opinión pública esté formada únicamente por fans. El sentimiento predominante es de horror ante la masacre cometida por Hamás contra civiles y de condena del castigo colectivo cometido por Israel contra Gaza. ¿Qué podemos hacer para no sentirnos completamente impotentes ante los acontecimientos?

Lo último que podemos o debemos hacer es tener espectadores cínicos, aquellos que piensan que están pronunciando frases desde lejos, tal vez incitando a la guerra, y pura intransigencia. «No se puede tratar con terroristas». Facil de decir. Pero cuando los terroristas tienen muchos rehenes, y cuando descubrimos que los terroristas están arraigados en la sociedad palestina, ante todo en las escuelas, los comedores y la salud pública, te das cuenta de que esta palabra de moda no te exime de la necesidad de tratar con ellos.

¿Y luego tratar, tratar, tratar?

¿Quién es el verdadero enemigo de Israel y Palestina?

Bueno, puede que sea por motivos personales, porque tengo gran parte de mi familia en Israel y porque nací al otro lado de la frontera, en el Líbano, pero siempre intento ponerme en su lugar antes de tomar la decisión. declaraciones grandilocuentes…

Tras el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el proceso de paz, nos hemos acostumbrado a pensar que la diplomacia y el diálogo son inútiles. En definitiva, nos enfrentamos a una política de hechos consumados.

El fracaso de los Acuerdos de Oslo fue un desastre. Muchos de ellos son demasiado jóvenes para recordarlo, pero dos años después de firmar esos acuerdos, el Primer Ministro israelí Rabin fue asesinado en la plaza donde organizaba una manifestación por la paz para las negociaciones. Estrechó la mano de Yasser Arafat, el líder de los palestinos, y por ello fue maldecido. Se decía que era un hombre infiel, porque devolvió a los palestinos las tierras mencionadas en la Biblia, y por tanto cometió profanación. Quien lo mató dijo que lo hizo en nombre del pueblo judío, en nombre de Dios. E incluso entonces, habían pasado muchos años en 1995, pero incluso entonces, al frente de este movimiento de intimidación contra quienes querían los Acuerdos de Oslo y la paz, el nacimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel, estaba Bibi Netanyahu. Durante sus manifestaciones corearon «Muerte al Primer Ministro» y «Muerte al traidor del pueblo judío».

Han pasado casi treinta años pero hemos dado pasos hacia atrás en lugar de hacia adelante.

Han sucedido muchas cosas, pero una cosa nunca ha cambiado: la ocupación militar de tierras habitadas por millones de palestinos nunca ha cesado. Primero también se ocupó Gaza, luego se limpió, acordonó y selló Gaza, y la ocupación continuó en las tierras que los israelíes de derecha llaman Judea y Samaria, que en inglés serían Cisjordania, y nosotros llamamos Cisjordania.

Cuando tienes una olla a presión en la estufa, probablemente la mantienes a fuego lento y piensas que la mantendré bajo control. Tiene una cubierta fuerte. Tengo una superioridad militar, tecnológica y económica abrumadora. Son personas capaces de someter a los palestinos… pero la olla sigue hirviendo, poco a poco, y uno hace como que no se da cuenta. Crees que vives en el cielo, cuando todo a tu alrededor es un infierno. Entonces llega el día completamente inesperado en el que explota la tapa. El 7 de octubre era ese día y nadie lo esperaba.

La sociedad israelí se ha olvidado un poco de los palestinos detrás de los muros, detrás de los puestos de control. Tuve la impresión de que vivía en un estado de limbo, donde la cuestión palestina se consideraba cerrada por la ocupación permanente. El crecimiento de los asentamientos, la administración de Gaza y los palestinos estaban presentes, pero en su mayor parte invisibles. ¿Qué piensa usted, que conoce bien a Israel, sobre este asunto?

Dos de mis hijos viven en Tel Aviv desde hace mucho tiempo. Era la vida nocturna mediterránea de Miami Beach. Estilo de vida transgresor, lugares increíbles. A 90 kilómetros de Tel Aviv se encuentra Gaza. 2.200.000 personas selladas. Viven allí a la misma edad que mis hijos, que nunca han tenido la oportunidad de salir de Gaza en sus vidas, no hablan ningún idioma extranjero, nunca han visitado un país extranjero y, en algunos casos, nunca han conocido a nadie que no sea de Gaza. .

Esta coexistencia se basaba únicamente en la abrumadora superioridad de control que se creía que sólo podía ser de naturaleza tecnológica. En algún momento enviamos menos soldados a la frontera, porque hay un escudo de acero contra los misiles y con un buen radar los mantenemos alejados. Pero no puedes, tarde o temprano la tapa explotará. Entonces, sí, fue muy opresivo, incluso para la juventud israelí, incluso para la juventud libertaria. La represión también incluye a aquellos que ya no pueden resistir la fuerza de los judíos ultraortodoxos en sus protestas, aquellos que se parecen a los fanáticos que van a construir asentamientos en Cisjordania y quieren la protección del ejército. También eliminó a quienes llenaron las plazas de Israel durante más de 40 semanas consecutivas contra la reforma judicial que colocó todos los poderes en manos de un gobierno de extrema derecha. Estaban juntos en esos escenarios, pero a gran distancia. No nos dividimos y no hablamos de qué hacer con los palestinos porque hay caos. Ya no estaremos todos unidos. Hoy hubo este shock.

Mire, ¿qué impresión le dejan hoy en usted las mismas consignas de la guerra contra el terrorismo que escuchamos después del 11 de septiembre de 2001 y que no trajeron mucha suerte? Digamos esa lectura de la política, de la política exterior. ¿Cómo te sientes cuando escuchas este flashback sobre el choque de civilizaciones?

No creo que sea simplemente una repetición del 11 de septiembre, ni tampoco una repetición de la guerra de Yom Kippur que estalló hace cincuenta años. Hay una página histórica y esto me asusta. La debilidad de Israel fue inesperada. Cuando surgieron todas las controversias sobre la inmigración o el terrorismo islámico, incluso la derecha italiana dijo hagamos como Israel, aquellos que saben cómo mantenerlos en problemas, mantenerlos en problemas. Ha resultado ineficaz, no basta con mantenerlos alejados. Las alianzas internacionales también cambiarán. Ahora nos dirigimos hacia Turquía, nos dirigimos a Qatar y apuesto a que nos dirigiremos a Argelia, sabiendo que los líderes de Hamás están allí. Los líderes de Hamás no están en Gaza. También fueron vistos dando conferencias de prensa en Doha y Estambul en los últimos días. Nos ocuparemos de ellos. Luego, en las plazas, la gente y sus burros vestidos de algodón coreaban: “Guerra, guerra”, “intervención terrestre en Gaza inmediatamente”. Pero tenga la seguridad de que serán los primeros en negociar.

Es una de las voces críticas del judaísmo italiano. En los últimos años, hemos visto a las instituciones judías italianas y más allá imponer gradualmente su propia agenda a la de Israel, provocando una ruptura cada vez más dramática incluso con el mundo progresista. ¿Cómo reabrimos el diálogo?

Espero que se reabra el diálogo también dentro del mundo judío italiano. Hasta hace poco era así, como decía el lema de los portavoces de las comunidades judías: “Estamos con Israel sin condiciones ni excepciones”. Cualquiera que critique al gobierno israelí, sea el que sea, es un “traidor a nuestro pueblo”, un “judío que se odia a sí mismo” y proporciona “herramientas al enemigo”. Entonces sucedió algo nuevo: la sociedad israelí quedó desgarrada. Y si ven ahora que quieren atacar a Patrick Zaki porque le dio a Netanyahu asesinos en serie, deberían ir a ver las pancartas exhibidas en las plazas de Tel Aviv y otras ciudades israelíes donde se lo retrata como un líder nazi. Estos días no sólo se lee sobre el primer ministro israelí no sólo el periódico progresista Haaretz, sino también el conservador Jerusalem Post. Escuche lo que escriben David Grossman y Yuval Harari.

Entonces, no se trata de la relación con la izquierda, la cuestión es si está bien criticar a Israel, y quienes hoy aman a Israel son los que señalan que la cuestión palestina no puede permanecer encerrada en esta olla a presión por mucho tiempo. 56 años. Me seguirán llamando traidor. Pero tuve un profesor que me gustaba mucho, se llamaba Alexander Langer, quien decía que se necesitaban más traidores que disidentes. Seguiré frecuentando la comunidad judía, pero seguiré diciendo cosas que no son ciertas, porque esa es la verdadera manera de ayudar a Israel.

¿Es posible el diálogo ya que hoy no hay más que ruido de guerra?

Conozco el dolor de las víctimas de ambos lados. Tengo amigos increíbles allí que tienen el coraje de reunirse con padres de niños o jóvenes que han caído en batalla o han sido víctimas de ataques. Sí, trabajan por la paz.

belleza. Por eso, como decía Alexander Langer, los constructores de puentes vivieron.