Relojes de lujo: la ridícula oferta por menos de 500 euros | Lo mejor del mercado

Todo el mundo piensa que un reloj elegante, fiable y con estilo vale miles de euros. Aquí tienes 18 modelos interesantes por menos de 500 euros.

mundoRelojería No es un mundo conocido por todos. A diferencia de los coches o los teléfonos móviles, los relojes cada vez forman parte menos de nuestro día a día y sólo los aficionados dedican tiempo y recursos a adentrarse en este sector. La principal razón por la que la gente rechaza los relojes es por su propia cuenta Costo supuesto que no se puede alcanzar..

Los relojes de lujo se consideran artículos de alto lujo que sólo podemos conseguir pagando miles o decenas de miles de euros. Este concepto no podría ser más erróneo: en realidad existen innumerables marcas que producen Relojes excepcionales por menos de 500 euros..

Con un coste global bajo (algunos teléfonos móviles cuestan tres veces más y duran mucho menos), nos estamos poniendo en la muñeca la verdadera joya de la relojería, Elegante, confiable y firmado.. Entonces, averigüemos cuáles son los 18 modelos más adecuados por menos de 500 euros.

Antes de empezar, recordemos las cuatro características que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un reloj: Un movimiento (Mecánico real S Autoenvoltura); credibilidad (probado y resistido); Durabilidad (tolerancia a impactos y shocks); resistente al agua (La resistencia al agua real comienza a los 100 metros).

Seiko 5 Deportes SRPD51K1

precio: 249euros ;

; Material: Acero.

Tamaño 42,5 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Seiko 4R36 mecánico automático.

La colección Seiko 5 Sports renueva el aspecto del histórico Seiko 5 y lo hace aún más Informal y llamativo Para entusiastas menos extremos, todo ello manteniendo las características que hacen de esta marca un reloj infalible: movimiento automático, calendario, resistencia al agua, corona empotrada y materiales resistentes.

Espada Seiko El Océano Negro Samurai SRPD09K1

precio: 499euros ;

; Material: Acero con revestimiento de iones negro;

Tamaño: 44,8 mm;

Resistente al agua: 200 metros;

Movimiento: Seiko 4R35 mecánico automático.

Sigamos con Seiko para un reloj realmente impresionante. La esfera refleja los colores y matices del océano que esta joya pretende preservar. En realidad, una parte de las ganancias de este reloj se dona al Centro Fabien Cousteau para el Aprendizaje Oceánico, una organización sin fines de lucro que crea conciencia sobre la protección de la vida marina. Caridad y clase en una sola compra.

Timex Navi XL Automático 41mm

precio: 228,65€ ;

; Material: Acero con revestimiento de iones negro;

Tamaño: 41mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Miyota 8215 mecánico automático.

Este Timex Navi está hecho precio bajo Su verdadera fuerza. Tiene todas las características de un reloj de alta gama, desde movimiento automático hasta resistencia al agua, además de un diseño que hace un guiño a los relojes de buceo del siglo pasado.

Oriente Camaso

precio: 243,63euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 42mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Orient F6922 mecánico automático.

Combinando sofisticación y eficiencia, el Camasso es el reloj de buceo de Orient. Su nombre significa «barracuda» en japonés, y con razón: Fuerte y resistente al aguaEl Kamasu también cuenta con una función de parada de segundos para una sincronización horaria más precisa.

Ciudadano Aqualand

precio: 448euros ;

; Material: Acero con revestimiento de iones gris;

Tamaño: 44mm;

Resistente al agua: 200 metros;

Movimiento: Citizen Calibre C520 analógico-digital con sensor de cuarzo.

Un reloj que, como su nombre indica, es ideal para bucear. De hecho, Citizen Aqualand quiere recuperar el primer reloj del mundo capaz de resistir el buceo y permanecer fiel a este antiguo pero maravilloso diseño. Los colores recuerdan a una alfombra de algas marinas y la esfera también presenta un Indicador de profundidad Hasta 80 metros.

Piloto lunar de Bulova

precio: 433euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 45 mm;

Resistente al agua: 50 metros;

Movimiento: Cuarzo de precisión Bulova 262kHz.

Con este reloj se hace historia en todos los sentidos de la palabra. El Lunar Pilot, como su nombre indica pero también por su diseño que recuerda a los cráteres lunares, es un El cronógrafo que acompañó al astronauta David Scott en su viaje a la luna en 1972 A bordo del Apollo 15. Por menos de 500 €, es el único reloj que puede presumir de una historia tan distinguida, además de un rendimiento siempre preciso y fiable.

Citizen H145 Elegance Súper Titanio

precio: 498euros ;

; Material: súper titanio;

Tamaño: 40 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Cuarzo Citizen H145.

En la oferta de menos de 500 euros no faltan relojes con hora mundial y de materiales distintos al acero. El reloj Citizen H145 es un ejemplo de esto, con caja y brazalete de Super Titanium y seguimiento del tiempo. 26 ciudades en el mundo. esta hora también Control remotoque es una característica típica de los productos de la marca Citizen.

Mecánico de campo caqui de Hamilton

precio: 437,10euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 38mm;

Resistente al agua: 50 metros;

Movimiento: Hamilton H-50 (base ETA 2801-2) mecánico manual.

Un reloj esencial y fiable hasta la médula. No es casualidad que este reloj Hamilton Khaki sea una reedición del reloj que hace ochenta años llevaba las muñecas de los soldados en la guerra. a Temporizador militar Entonces, hace lo que tiene que hacer de la mejor manera posible sin demasiados florituras. Sus dimensiones y su reducido peso lo hacen fácil de manejar pero no menos resistente.

Gaviota 1963

precio: 199euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 38mm;

Resistente al agua: 50 metros;

Movimiento: Mecánico manual Seagull ST1901.

Este reloj nos transporta a la China de los años 60, al modelo histórico creado por Tianjin Watch Factory. Ahora la empresa cambió su nombre a Seagull y rindió homenaje a su pasado en 1963. Cronógrafo de movimiento manual preciso y fiable.. El coste es absolutamente insignificante: ni siquiera 200 euros.

Tissot PRX

precio: 375€ ;

; Material: Acero.

Tamaño: 40 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Tissot F06.115 cuarzo.

Cambiamos de tipo y diseño pero nos quedamos con relojes que rinden homenaje a un gran nombre del pasado. El PRX era un reloj deportivo muy querido de Tissot que se lanzó al mercado en 1978; Hace dos años se volvió a proponer con las líneas históricas de la plaza. Todo sobre este reloj lo dice todo. DeportividadY puedes jurar que será perfecto para cualquier actividad, incluso las más concurridas.

Seiko 5 Deportes GMT

precio: 415,19euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 42,5 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Seiko 4R34 mecánico automático.

También se incluye en esta listaEl reloj automático GMT más barato del mundo. El movimiento no es asi. Autoenvoltura Hay una fuerte resistencia al agua. El reloj también ofrece una segunda zona horaria; Seiko fue la única empresa que fue capaz de diseñar un reloj de estas características y poder ofrecerlo a este precio.

Unimatic Clásico Uc2

precio: 488euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 38,5 mm;

Resistencia al agua: 300 metros;

Movimiento: Seiko NH35A mecánico automático.

Nos alejamos por un momento de las grandes marcas y nos acercamos a una marca pequeña. Éste en particular proviene de Italia y se enorgullece de su sencillez. Funciones realmente interesantes: En primer lugar, el diseño exótico deja inmediatamente una impresión, además, el movimiento mecánico es fiable y el reloj tiene una resistencia al agua muy importante.

caballero tissot

precio: 424,78€ ;

; Material: Acero.

Tamaño: 40 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Tissot F06.115 cuarzo.

Como su nombre indica, aquí nos transportamos a un reloj que quiere regalarnos sus sensaciones. Bienestar, mientras permanece en la forma dada. El Tissot Gentleman se centra en el estilo y la comodidad en la muñeca, logrando su objetivo de ser un reloj elegante que cause una buena impresión en cualquier situación.

Submarino de combate de glicina

precio: 495euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 42mm;

Resistente al agua: 200 metros;

Movimiento: Mecánico automático ETA 2824.

Los precios más bajos de glicina se ajustan a nuestro presupuesto y al mismo tiempo garantizan un producto respetable. Los relojes de esta marca, incluido el Combat Sub en particular, son llamativos relojes de buceo de estilo militar que no dejarán de impresionar a los entusiastas de los relojes y de la aventura. Resistente y bonito a la vista. Muy fiableEsta compra es una auténtica ganga.

Ciudadano Tsuyusa

precio: 289euros ;

; Material: Acero.

Tamaño: 40 mm;

Resistente al agua: 50 metros;

Movimiento: Citizen 8210 mecánico automático.

Para quienes buscan un reloj apto para todas las ocasiones, con un diseño sencillo pero apasionante, y sobre todo a un precio asequible, el Citizen Tsuyusa es el reloj perfecto. Tiene todas las características mencionadas y la esfera viene en diferentes colores para que podamos combinarlo con nuestro armario. Reloj perfecto para la vida cotidiana..

Niño de Oriente 7

precio: 280€ ;

; Material: Acero.

Tamaño: 38,4 mm;

Resistencia al agua: 30 mm;

Movimiento: Orient F6724 mecánico automático.

No se puede negar que el Bambino 7 es un reloj que llamará la atención de cualquiera, sea entusiasta o no. En realidad, es un cronómetro de gran éxito y ya ha llegado a su séptima edición. Diseño simple y misterioso, características técnicas confiables y Ajuste muy cómodo Gracias a su pequeño tamaño.

Deshacer campamento base

precio: 320€ ;

; Material: Acero.

Tamaño: 40 mm;

Resistente al agua: 100 metros;

Movimiento: Seiko NH35A mecánico automático.

Este es un reloj que llama la atención al instante. Extraño, divertido e innovador.Basecamp es lo que se llama un reloj «Frankenstein», es decir, un cronómetro de un minuto que incorpora características de diseño de otros modelos del pasado. Aquí vemos el minutero del Rolex Freccione, el bisel del Blancpain Fifty Fathoms y la fuente de los números Panerai. El aspecto técnico se basa en el movimiento Seiko y garantiza fiabilidad y carácter.

Timex Giorgio Galli S1 Automático

precio: 450€ ;

; Material: Acero.

Tamaño: 41mm;

Resistente al agua: 50 metros;

Movimiento: Miyota 9039 mecánico automático.

Una mezcla de pasado y futuro, este reloj Timex es perfecto para entusiastas Quién conoce la historia de la marca y no puede esperar a experimentar el vibrante futuro de la industria. Clásico pero con algunos toques de diseño, el Timex Giorgio Galli S1 Automático es elegante, confiable y adecuado para quienes buscan más un contador que una hora en su reloj.