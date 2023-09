Milán, el concierto itinerante de los Kolors termina mal: el barco se hunde a medias durante la noche en Navigli. Los vídeos del grupo tocando antes del accidente se difunden en las redes sociales

El sábado por la noche, quienes se encontraban a bordo de uno de los barcos en Darsena, que corría peligro de hundirse debido a una falla aún no identificada, evitaron el peligro. Uno de los cruceros de NavigaMi, que presenta Milán desde un punto de vista inusual, fue cedido a Vivident Italia para albergarlo. Fiesta de colores. Coche al final de la tarde, justo al final de la actuación. Compositor de la canción de verano «Italodisco»comenzó a inclinarse mientras se preparaba el escenario.

– Bajar el vehículo con la entrada de agua relativamente. Francesco Zanibelli, presidente de NavigaMi, afirmó que el motivo no era el excesivo peso del público a bordo, “ya ​​que somos 35 personas y el barco tiene capacidad para 60 personas”. «Nadie se comportaba de manera peligrosa, por lo que las colisiones con objetos abandonados en el fondo del mar son más probables, ya que a menudo se recuperan carritos de compras, postes de electricidad, scooters, ciclomotores y scooters arrojados a los canales».

Presidente de NavigaMi: “Aún se desconocen las causas del accidente”

“Pero por el momento no entendemos exactamente qué pasó y, afortunadamente, el público no ha notado casi nada”, añade Zanibelli. De hecho, no hubo peligro para los fanáticos a bordo ni para el grupo con sus instrumentos musicales, cuya embarcación partió sin problemas al finalizar la actuación, gracias a la velocidad del piloto que se dio cuenta a tiempo de lo que estaba sucediendo. A continuación, el barco averiado fue acoplado a otro vehículo NavigaMi, que sirvió de boya, y después fue vaciado de agua.

La fiesta se ha convertido en un fenómeno social

Para reconstruir la dinámica de los hechos, también pueden resultar interesantes los vídeos y las historias publicadas en Instagram por el público a bordo, pero sobre todo por quienes registraron el acontecimiento desde las orillas del río Navigli. En las imágenes generales hay una ligera inclinación hacia el medio.. Finalmente, “las operaciones de recuperación continuaron durante toda la noche hasta las 5.30 horas, gracias a la llegada de un camión sanitario que vació la bodega y la devolvió a la superficie”, explica el presidente de NavigaMi. Posteriormente, el barco atracó en Dársena, donde se encuentra actualmente, donde se están realizando trabajos de reparación del sistema eléctrico que sufrió graves daños por agua y donde continúan las investigaciones para conocer la causa real del accidente.