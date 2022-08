Reino Unido bajo choc- Corriere.it

La niña no tuvo nada que ver con la sangrienta guerra de guerrillas que cobró tres vidas en una semana. Estaba lista para irse a la cama cuando siguió a su madre Cheryl, quien abrió la puerta principal para entender lo que estaba pasando en la calle.

los Liverpool eco, titulado «¿De qué lado estás?» Llamados a la Cooperación Comunitaria: Romper el silencio conspirador que protege a las pandillas y delincuentes que siguen derramando sangre de inocentes en las calles. “Este no es el momento de no hablar”, dijo la comisionada Serena Kennedy, jefa de la investigación. “La familia de Olivia ha sido destruida, como precisó. Debemos encontrar a los responsables, no solo a los que dispararon, sino también a los que proporcionaron las armas, a los instigadores de esta tragedia”.. La gente aceptó la llamada. Tres víctimas en una semana son demasiadas, y ahora esta niña a quien Rebecca Wilkinson, directora de la escuela católica Little St. Margaret Mary, describió como «de buen corazón», amable, amada por sus compañeros de clase, ha disipado los temores de los que no se atrevieron. Así aparece el nombre del director. Dos fuentes se adelantan para revelar la identidad del asesino.